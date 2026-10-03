Asienspiele 2026: Nächste Medaille für unsere Taekwondo-Kämpferin Svetlana Saidova

Bei den laufenden Asienspielen 2026 in den japanischen Städten Aichi und Nagoya baut die usbekische Sportdelegation ihre Medaillenausbeute weiter aus. Diesmal stand Svetlana Saidova, Mitglied des nationalen WT-Taekwondo-Teams, auf dem Podium.

Wie der Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan mitteilte, absolvierte unsere erfahrene Athletin das Turnier erfolgreich und sicherte sich die Bronzemedaille.

Ein intensiver Weg bis ins Halbfinale

Im Wettbewerb in der Gewichtsklasse über 67 kg zeigte Svetlana Saidova, die auf die Matte trat, von den ersten Runden an eine souveräne Leistung, besiegte ihre Gegnerinnen nacheinander und sicherte sich den Einzug ins Halbfinale.

Im entscheidenden Kampf um das Finalticket traf Saidova auf eine Vertreterin aus China. In einem kompromisslosen und schlagabtauschreichen Duell musste sich unsere Landsfrau der chinesischen Athletin geschlagen geben.

Die nächste Bronze für unser Team

Damit sicherte sich Svetlana Saidova, die gemäß dem Turnierreglement bis ins Halbfinale vorgestoßen war, in der Gewichtsklasse über 67 kg bei den Asienspielen die Bronzemedaille und bereicherte das Konto der usbekischen Delegation um eine weitere wichtige Auszeichnung.