Asienspiele 2026: Nächste Medaille für unsere Taekwondo-Kämpferin Svetlana Saidova

·6·Sport
Asienspiele 2026: Nächste Medaille für unsere Taekwondo-Kämpferin Svetlana Saidova

Bei den laufenden Asienspielen 2026 in den japanischen Städten Aichi und Nagoya baut die usbekische Sportdelegation ihre Medaillenausbeute weiter aus. Diesmal stand Svetlana Saidova, Mitglied des nationalen WT-Taekwondo-Teams, auf dem Podium.

Wie der Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan mitteilte, absolvierte unsere erfahrene Athletin das Turnier erfolgreich und sicherte sich die Bronzemedaille.

Ein intensiver Weg bis ins Halbfinale

Im Wettbewerb in der Gewichtsklasse über 67 kg zeigte Svetlana Saidova, die auf die Matte trat, von den ersten Runden an eine souveräne Leistung, besiegte ihre Gegnerinnen nacheinander und sicherte sich den Einzug ins Halbfinale.

Im entscheidenden Kampf um das Finalticket traf Saidova auf eine Vertreterin aus China. In einem kompromisslosen und schlagabtauschreichen Duell musste sich unsere Landsfrau der chinesischen Athletin geschlagen geben.

Die nächste Bronze für unser Team

Damit sicherte sich Svetlana Saidova, die gemäß dem Turnierreglement bis ins Halbfinale vorgestoßen war, in der Gewichtsklasse über 67 kg bei den Asienspielen die Bronzemedaille und bereicherte das Konto der usbekischen Delegation um eine weitere wichtige Auszeichnung.

Svetlana SaidovaAsienspiele 2026Taekwondo WTNationales Olympisches Komitee UsbekistanSport
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sitora Turdibekova gewinnt Bronzemedaille bei den AsienspielenSitora Turdibekova gewinnt Bronzemedaille bei den Asienspielen30 September 10:43Goldmedaille eines zentralasiatischen Sportlers wegen der Schuhe aberkanntGoldmedaille eines zentralasiatischen Sportlers wegen der Schuhe aberkannt30 September 09:03Absoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den AsienspielenAbsoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den Asienspielen24 September 17:21Viertelfinale-Auslosung: Gruppenphase der Asienspiele endet mit einem PaukenschlagViertelfinale-Auslosung: Gruppenphase der Asienspiele endet mit einem Paukenschlag23 September 22:53Wichtige Treffen Usbekistans auf der internationalen Sportbühne in Aichi-NagoyaWichtige Treffen Usbekistans auf der internationalen Sportbühne in Aichi-Nagoya26 September 17:47Vize-Meisterin der Asienspiele: Anna Prakaten gewinnt SilbermedailleVize-Meisterin der Asienspiele: Anna Prakaten gewinnt Silbermedaille24 September 17:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov