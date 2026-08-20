Berühmte TikTok-Bloggerin in Frankreich brutal ermordet

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Berühmte TikTok-Bloggerin in Frankreich brutal ermordet

Details eines schrecklichen Verbrechens im Süden Frankreichs, das die Öffentlichkeit schockiert hat, sind bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft von Nîmes bestätigte offiziell, dass der berühmte TikTok-Star Sonya Bellina, die seit dem 11. August vermisst wurde, ermordet und ihre Leiche verbrannt worden war. Was ergaben die dringenden Ermittlungen, und wer wurde festgenommen?

DNA-Analyse und Festnahme der Verdächtigen

BFMTV berichtete unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Nîmes, dass die Untersuchung der in einem Weinberg gefundenen verbrannten Leiche die Wahrheit ans Licht brachte:

"Die DNA-Untersuchung bestätigte, dass es sich bei der tot und teilweise verbrannt aufgefundenen Person tatsächlich um die bekannte Influencerin Sonya Bellina handelt", sagte Staatsanwältin Cécile Jensac.

Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft wurden zwei Männer, die direkt oder indirekt an dem Mord beteiligt gewesen sein sollen, aufgrund von Sachbeweisen umgehend festgenommen und in Gewahrsam genommen.

Der Mord an Sonya Bellina: Die wichtigsten Details und Fakten

Kategorie

Details und Informationen zum Vorfall

Das Opfer

Sonya Bellina (29 Jahre alt; im September wäre sie 30 geworden)

Tätigkeit

Beliebte Influencerin mit fast 260.000 TikTok-Followern

Zeitpunkt des Verschwindens und Auffindens

Am 11. August verschwunden, Leiche am 12. August gefunden

Tatort

Weinberge in der Gemeinde Saint-Gilles (Département Gard)

Verdächtige

Zwei Männer festgenommen wegen Mordverdachts

Ermittelnde Behörde

Staatsanwaltschaft von Nîmes (Frankreich)

Hasswelle in den sozialen Medien

Der Anwalt der Familie der ermordeten Bloggerin zeigte sich mit dem schnellen Fortschritt der Ermittlungen zufrieden und äußerte sich zur Hasskampagne im Internet:

"Wir haben keine konkreten Informationen darüber, dass sie direkt bedroht wurde, aber wir haben im Internet finstere, widerwärtige und unzumutbare Kommentare gegen sie sowie eine gewaltige Hasswelle gesehen."

Erklärung des Familienanwalts

Die französischen Strafverfolgungsbehörden setzen ihre umfassenden Ermittlungen fort, um die wahren Hintergründe und Motive dieses brutalen Verbrechens zu klären.

Was denken Sie: Inwieweit trägt der zunehmende Online-Hass – oder das Mobbing – gegen beliebte Influencer zu Gewalt im echten Leben bei?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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