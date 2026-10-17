Frau stirbt an Hautkrebs nach Bräunungswettstreit mit Freundinnen

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Frau stirbt an Hautkrebs nach Bräunungswettstreit mit Freundinnen

Die 30-jährige Chelsea Tantum aus Manchester, England, ist an einer gefährlichen Form von Hautkrebs, dem Melanom, gestorben. Seit ihrem 15. Lebensjahr nutzte sie regelmäßig Solarien, um mit ihren Freundinnen um die gebräunteste Haut zu wetteifern.

Bei Chelsea wurde im Alter von 28 Jahren ein Melanom diagnostiziert. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Krankheit bereits auf die Wirbelsäule, die Lunge, die Leber und andere Organe ausgebreitet. Später metastasierte der Krebs auch in ihr Gehirn.

Die Frau berichtete, dass sie als Minderjährige in Solarien nie nach einem Ausweis gefragt wurde. Auch in den folgenden Jahren nutzte sie diese Dienste weiterhin regelmäßig.

Nach ihrer Diagnose setzte sich Chelsea zum Ziel, die Öffentlichkeit vor den gefährlichen Folgen von Solarien zu warnen. Sie forderte die Einführung einer Ausweispflicht in Solarien, um den Zugang für Minderjährige zu verhindern.

Darüber hinaus gelang es Chelsea, über 4.000 Pfund für die Organisation Melanoma Focus zu sammeln, die Menschen mit Melanomen unterstützt.

Sie verstarb am 30. September 2026. Ihre Angehörigen betonten, dass Chelsea trotz ihres schweren Kampfes gegen die Krankheit bis zu ihren letzten Tagen versuchte, anderen zu helfen und vor den Gefahren zu warnen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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