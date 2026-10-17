Im Rahmen der AFC Champions League des saudi-arabischen Al-Nassr nach dem Spiel gegen den Klub (1:3) postete der kroatische Stürmer des Vereins Neftchi aus Fargʻona, Stipe Perica, ein Foto mit der Fußballlegende Cristiano Ronaldo auf seinen Social-Media-Kanälen.

Der Stürmer erntete für seinen originellen und humorvollen Kommentar unter dem Bild viel Applaus von Fußballfans und sorgte für reichlich Gesprächsstoff im Netz.

„Zusammen haben wir über 1000 Tore erzielt“

Der kroatische Fußballer verglich seine Statistiken mit denen des portugiesischen Torjägers und reagierte mit Humor:

Das berühmte Zitat: Perica kommentierte sein Foto mit Ronaldo mit den Worten: „Zusammen haben wir über 1000 Tore erzielt“,

Der statistische Unterschied: Natürlich entfällt der absolut größte Teil dieser Zahlen (über 900 Tore) auf Cristiano Ronaldo, der während seiner Karriere ständig Rekorde bricht, doch Pericas Selbstironie und seine offene Art stießen bei den Fans auf großes Interesse.

Von Udinese bis Usbekistan: Stipe Pericas Produktivität bei Neftchi

Der kroatische Stürmer erlebt eine wichtige Phase seiner Karriere beim Team aus Fargʻona:

Europäische Erfahrung: Stipe Perica, der einst in der italienischen Serie A für Udinese auf hohem Niveau spielte, ist heute in der usbekischen Meisterschaft aktiv;

Effizienz in der Saison: Berichten zufolge hat der erfahrene Legionär in dieser Saison für Neftchi in allen Wettbewerben insgesamt 16 Tore erzielt und ist zu einer der wichtigsten Offensivwaffen und Führungspersönlichkeiten des Teams geworden.

Sich auf internationaler Bühne mit Weltstars zu messen und solche herzlichen Momente zu erleben, ist nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Wahrnehmung des usbekischen Fußballs auf internationaler Ebene ein bedeutendes Ereignis.