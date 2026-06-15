Tommy Fury besiegt Gegner, der 50 Kilogramm schwerer ist

Manchester, Großbritannien, war erneut Gastgeber eines riesigen und sensationellen Boxabends. Tommy Fury, der Halbbruder des berühmten Schwergewichts-Stars Tyson Fury, der im Profiring weiterhin ungeschlagen ist, bestritt seinen neuesten Kampf. Der jüngere Fury, der bei der von Mega-Event-Promotern organisierten „Misfits Boxing“-Show antrat, demonstrierte den Fans trotz eines massiven Gewichtsunterschieds eine wahre Meisterklasse.

Ein riesiger Gewichtsunterschied und ein erbitterter Sechs-Runden-Kampf

Diese Begegnung erregte aufgrund ihres Formats und ihrer Teilnehmer die Aufmerksamkeit vieler Sportfans. Beim offiziellen Wiegen wog Tommy Furys Gegner, sein Landsmann Eddie Hall, satte 50 Kilogramm mehr als der jüngere Fury. Doch eine solch enorme körperliche Überlegenheit erwies sich gegenüber echter Boxtechnik als hilflos.

Dieser einzigartige Kampf wurde im 6-Runden-Format ausgetragen, wobei jede Runde 2 Minuten dauerte. Leider konnte Eddie Hall, der berühmte Strongman, der 2017 den Ehrentitel „World's Strongest Man“ gewann, Tommy Fury im Ring keinen ernsthaften Widerstand leisten. Fury bewegte sich von den ersten Sekunden an schnell, landete präzise und kraftvolle Schläge und behielt die Kontrolle über den Kampf.

Über die folgende offizielle Box-Analysetabelle können Sie sich mit der Wertung und den Zukunftsplänen dieses sensationellen Kampfes vertraut machen:

Austragungsort und Turnier Kampfformat (Zeit) Hauptstatus des Gegners Prominenter Athlet als Kampfrichter Offizielle Wertungen Furys nächster potenzieller Gegner Manchester

(„Misfits Boxing“) Jeweils 2 Minuten

(Sechs volle Runden) Eddie Hall

(World's Strongest Man) • Tony Bellew

• Derek Chisora

• Chase DeMoor • 59-56 (für Fury)

• 58-56 (für Fury)

• 57-57 (Unentschieden) Chase DeMoor

(Schwergewichts-Champion)

Berühmte Kampfrichter und zukünftige Meisterschaftspläne

Bemerkenswert ist, dass die Kampfrichteraufgaben für diesen Showkampf von den berühmtesten ehemaligen Stars der Boxwelt wahrgenommen wurden. Am Ende des Kampfes werteten die renommierten Ring-Experten Tony Bellew mit 59-56 und Derek Chisora mit 58-56, womit sie den Sieg zu Recht Tommy Fury zusprachen.

Interessante Intrige rund um den Kampf: Der dritte Kampfrichter, Chase DeMoor, der derzeit Schwergewichts-Champion bei „Misfits Boxing“ ist, wertete unerwartet mit einem 57-57 Unentschieden. Experten glauben, dass der amtierende Champion Chase diese Entscheidung traf, um psychologischen Druck auf Tommy Fury, seinen potenziellen zukünftigen Gegner, auszuüben. Wir könnten bald einen echten Meisterschaftskampf zwischen diesen beiden Vertretern im Ring erleben.

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