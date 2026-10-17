Intelligenter Hund, der selbstständig auf dem Markt einkauft, begeistert das Netz (Video)

In den sozialen Medien erobern Videos eines intelligenten Hundes, der im Auftrag seines Besitzers selbstständig auf dem lokalen Markt einkauft, die Herzen tausender Nutzer.

Der vierbeinige Kunde, der einen speziell geflochtenen Korb im Maul trägt, geht zu den Obst- und Gemüsehändlern, wählt die benötigten Waren aus und sorgt mit seinem Bezahlvorgang für Staunen.

Völlig unabhängiger Einkauf: Geld wird genommen, Ware wird eingepackt

In den Aufnahmen ist das Verhalten des Hundes auf dem Markt und die einzigartige, vertrauensvolle Kommunikation mit den Verkäufern deutlich zu erkennen:

Gezielte Auswahl: Der Hund kommt an den Stand der Verkäufer und zeigt mit der Pfote auf die benötigten Produkte (Kräuter, Mais und anderes Gemüse);

Bezahlung im Korb: Die Verkäuferinnen entnehmen den passenden Betrag für die Ware aus dem Korb, den der Hund auf den Boden gestellt hat;

Einpacken der Ware: Nachdem das Geld entnommen wurde, legt die Verkäuferin die gekauften Produkte vorsichtig in den Korb des Hundes.

Geordnetes Warten vor jedem Stand

Das Interessante daran ist, dass dieses kluge Tier die Regeln auf dem Markt genauso gut versteht wie ein Mensch:

Geduldiges Warten: Er steht ruhig an jedem Stand und wartet darauf, dass der Verkäufer das Geld aus dem Korb nimmt und die Ware hineinlegt;

Zuverlässigkeit: Sobald der Korb voll ist, nimmt er die Henkel ins Maul und macht sich ohne unnötige Stopps direkt auf den Heimweg, ohne die Waren zu verschütten.

Dieses Ereignis wurde zu einem weiteren leuchtenden Beispiel für die Intelligenz von Tieren, ihre Lernfähigkeit sowie die grenzenlose Treue und das Vertrauen zwischen Mensch und Tier.