„Zuerst beten wir“: Video einer Frau mit 20 erzogenen Welpen begeistert die sozialen Netzwerke!

Ein weiteres außergewöhnliches Video, das Tiererziehung, Disziplin und grenzenlose Tierliebe zeigt, hat die Herzen von Millionen Nutzern in den sozialen Netzwerken erobert. Auf der Facebook-Seite Furmomkhai teilte die Besitzerin ein Video, in dem sie rund 20 Welpen kleiner Rassen füttert, die sie bei sich zu Hause hält.

Die Aufnahmen zeigen, dass keiner der 20 Welpen auf das Futter losstürmt, als die Frau eine große Schüssel bringt. Stattdessen sitzen sie brav da und warten auf das Kommando ihrer Mutter.

„Mama bringt euch das Futter, und dann dürft ihr essen, ja?“

Die Frau behandelt jeden Welpen wie ihr eigenes Kind und spricht mit großer Sanftheit und Zuneigung zu ihnen:

„Hey, ihr Kleinen! Noch nimmt niemand etwas. Ich hole jetzt eure Näpfe. Wartet vor dem Essen auf eure Mama. Niemand rührt etwas an. Kommt hierher. Setzt euch erst einmal hier hin. Mama füllt zuerst das Futter ein, und dann dürft ihr essen, ja? Ach, Mamas Kleine sind so klug. Lav, stopp. Ja, sehr gut. Sie rühren das Futter tatsächlich nicht an, weil sie warten können. Sie alle wissen sehr gut, auf ihre Mutter zu hören, weil ich ihnen das beigebracht habe. Ja, damit sie gute Zuhörer sind“.

„Vor dem Essen beten wir“: Disziplin und Dankbarkeit

Die Welpen sitzen diszipliniert an einem Ort, bis das Futter auf einzelne Metallschüsseln verteilt ist. Danach sprechen sie traditionell vor dem Essen ein Dankgebet:

„Ihr Kleinen, ihr esst noch nicht, ja? Zuerst füllt Mama das Futter in eure Näpfe. Danach beten wir vor dem Essen. Dann sehen alle, wie gehorsam ihr seid und wie gut ihr auf eure Mama hört, richtig? Sie haben es alle gelernt, weil ich ihnen hier beibringe, auf ihre Mutter zu hören. Ach, diese Kleinen sind so klug. Sie machen nach, was sie sehen. Deshalb sind sie alle so brav geworden, stimmt’s, ihr Kleinen? Jetzt werdet ihr essen. Wartet noch ein wenig, bis Mama das Futter verteilt hat. Das kommt auch noch dazu, damit ihr alle gesund bleibt. Noch nimmt niemand etwas. Seht ihr? Keiner rührt es an, weil sie so brav sind. Sie wurden daran gewöhnt, vor dem Essen auf ihre Mutter zu warten. So, jetzt beten wir vor dem Essen. Es heißt, einer von ihnen wird das Gebet beginnen. Also, schaut alle zu Mama, wir beten. Oh Gott, vielen, vielen Dank für die Gaben, die Du diesen Kleinen geschenkt hast. Danke, dass Du uns niemals verlässt. Danke, dass Du unsere Kleinen jeden Tag gesund erhältst. Vielen Dank auch für die Fähigkeiten, die Du ihnen gegeben hast. Und natürlich danke, dass Du uns jeden Tag den Weg weist. Lass uns nicht vom Weg abkommen und segne diese Kleinen noch mehr. Im Namen Jesu, amen“.

Essen ohne Streit und Hast

Nach dem Gebet erlaubt die Hausherrin den Welpen offiziell, zu fressen:

„So, ihr Kleinen, jetzt dürft ihr essen. Kommt hierher. Mama gibt jedem von euch etwas. Brav! Streitet euch nicht. Sehr gut, ihr Kleinen. Na, was ist das?“.

Das Video wurde von den Nutzern sozialer Netzwerke mit großem Beifall aufgenommen. Viele Zuschauer betonen, dass die außergewöhnliche Bravheit und der Gehorsam der Tiere das Ergebnis aufrichtiger Liebe und geduldiger Erziehung sind.

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