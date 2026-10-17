Elversberg – Augsburg: Aufstellungen und Live-Ticker

27 Nach einem präzisen Pass eines Elversberg-Spielers zog Noah Darvich aus dem Strafraum ab, aber ein Verteidiger blockierte den Ball zufällig auf der Torlinie. Der Ball ging ins Aus. Elversberg führt einen Eckstoß aus.

27 Marius Wolf (Augsburg) versuchte eine Flanke in den Strafraum, aber sein Versuch wurde geblockt.

25 Der Ball wurde an den Fünfmeterraum zu Marius Wolf (Augsburg) gespielt. Er gewann das Kopfballduell, aber sein Kopfball ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Der Ball ging ins Aus, und es gibt Abstoß für Elversberg.

25 Augsburg zeigt ein großartiges Teamspiel. Sie passen sich den Ball sehr locker und präzise zu.

22 Nach einem Eckball von Fabian Rieder (Augsburg) berührte der Ball einen Verteidiger, der per Kopf klärte.

21 Arijon Ibrahimovic (Augsburg) startet einen brillianten Sololauf, lässt zwei Abwehrspieler stehen und schießt aus kurzer Distanz. Nicolas Kristof pariert den Ball ins untere rechte Eck und rettet sein Team vor dem Gegentor. Jetzt gibt es Ecke für Augsburg.

20 Moritz Krattenmacher (Elversberg) zieht ab, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger abgeblockt und stellt keine Gefahr für den Torwart dar.

19 Die Elversberger Spieler kombinieren mit kurzen Pässen und lauern auf die Lücke in der gegnerischen Abwehr.

16 Fabian Rieder (Augsburg) tritt den Eckball, aber der Ball wird geklärt.

16 Arijon Ibrahimovic (Augsburg) schlägt eine unpräzise Ecke, und Nikola Vasilj fängt den Ball mühelos ab. Der Ball geht ins Aus und Augsburg holt einen Eckball heraus.

16 Fabian Rieder (Augsburg) führt die Ecke aus, aber die Abwehr klärt. Augsburg holt eine weitere Ecke heraus.

15 Robin Felhauer (Augsburg) stürmte auf das Tor zu, aber der Verteidiger war rechtzeitig zur Stelle und nahm ihm den Ball ab. Augsburg bekommt einen Eckball.

13 Arijon Ibrahimovic (Augsburg) steht im Abseits und der Linienrichter hebt die Fahne.

12 Gefährliche Situation! Noah Darvich (Elversberg) zieht nach einem starken Solo bis an die Strafraumgrenze und schießt, aber der Ball geht über die Latte. Der Ball ist im Toraus, und der Augsburg-Torwart führt den Abstoß aus.

11 Lukas Petkov (Elversberg) versuchte den Ball in den Strafraum zu passen, aber Finn Dahmen war wachsam und schnappte sich das Leder.

9 Rodrigo Ribeiro (Augsburg) zieht brillant allein los, lässt zwei Abwehrspieler stehen und schießt aus kurzer Distanz. Nicolas Kristof pariert glänzend und verhindert den Einschlag unten rechts im Tor.

7 Tor! Nach einem Getümmel im Strafraum legt Moritz Krattenmacher quer auf Lasse Günther (Elversberg), der die Chance nutzt und den Ball oben rechts im Winkel unterbringt. 2:0.

6 Fabian Rieder (Augsburg) führt den Eckstoß aus, aber die Abwehrspieler klären den Ball.

4 Tor! Lukas Petkov (Elversberg) verwertet einen Abpraller im Strafraum und schießt den Ball in die Tormitte. Spielstand 1:0.

4 Lukas Petkov (Elversberg) vergibt den Elfmeter, er schießt flach in die Mitte. Finn Dahmen ahnt die Ecke perfekt und muss sich nicht mal bewegen, um den Ball zu halten.

4 Lukas Petkov (Elversberg) tritt zum Elfmeter an!

4 VAR-Entscheidung: ELFMETER für Elversberg!

3 Unterbrechung im Spiel, Schiedsrichter Florian Exner hat offenbar ein Signal auf dem Ohr bekommen und zeigt an, dass er Elversbergs frühere Elfmeterforderung per VAR überprüfen wird. Das könnte sehr spannend werden!

1 Lukas Pinckert (Elversberg) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber die Verteidiger klären den Ball.

1 Elversberg kontrolliert den Ball und spielt präzise Pässe. Sie warten auf den richtigen Moment, um die gegnerische Abwehr zu knacken und einen schnellen Konter einzuleiten.

1 Der Schiedsrichter pfeift und das Spiel beginnt.

18:30 Die Spieler betreten endlich den Rasen! Elversberg stößt an.

18:30 Das heutige Spiel wird von Schiedsrichter Florian Exner geleitet.

18:30 Die Startaufstellungen für dieses Spiel wurden bekannt gegeben.