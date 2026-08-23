Neuer Haaland: „City“-Star überrascht Fans vor der neuen Saison

Der norwegische Star-Stürmer von Erling Haaland überraschte seine Fans vor dem Start der neuen Saison in der englischen Premier League. Der für seine klassische lange Frisur bekannte Stürmer präsentierte auf seinen Social-Media-Seiten einen neuen Look mit kurzen Haaren.

Unter dem von ihm veröffentlichten Foto schrieb der Stürmer: „Neue Saison – neue Frisur“, kommentierte er.

„Kurze Haare, egal“: Die Überraschung der Fans und Haalands Antwort

Der neue Look des Fußballers sorgte in den sozialen Medien in kürzester Zeit für hitzige Diskussionen. Viele Fans empfanden es als überraschende Nachricht, dass er sich von seinen langen Haaren getrennt hatte, die über Jahre zu seinem Markenzeichen geworden waren.

Später postete Erling Haaland einen weiteren Beitrag mit einem bekannten englischen Reim, um gelassen auf die Kritik und das Erstaunen zu reagieren:

„Short hair, don't care“ (Kurze Haare, egal).

City startet in die Saison: Erster Gegner ist Bournemouth

Die „Citizens“ bestreiten heute ihr erstes offizielles Spiel der neuen Premier-League-Saison in ihrem eigenen Stadion:

Gegner und Spieltag: Manchester Cityempfängt am 1. Spieltag den Verein Bournemouth;

Anstoßzeit: Die Partie beginnt heute, am 23. August, um 18:00Uhr Taschkenter Zeit.

Die ersten Tore und die Leistung des norwegischen Stürmers, der mit seinem neuen Image auflaufen wird, werden von den Fans mit großer Spannung erwartet.