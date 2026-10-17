Zweiter Tanker mit 2 Millionen Barrel Öl trifft in der Straße von Hormus auf eine Seemine

Die Lage in der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Öl-Arterien der Welt, spitzt sich gefährlich zu. Am Samstagmorgen, dem 17. Oktober, lief ein weiterer Supertanker auf eine Seemine und explodierte, nachdem er versucht hatte, die Meerenge ohne Absprache mit Teheran und bei ausgeschaltetem Transponder zu durchqueren.

Nach offiziellen Angaben des Pressedienstes des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) befanden sich an Bord dieses riesigen Schiffes mehr als 2 Millionen Barrel Öl, die transportiert wurden.

Der zweite Zwischenfall innerhalb eines Tages

Die Serie von Explosionen auf See ist ein schwerer Schlag für die globale Ölflotte:

Details zum zweiten Vorfall: Nach der Explosion am Morgen des 17. Oktober wurde der Tanker beschädigt; Informationen über Opfer oder die Nationalität des Schiffes wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Der erste Brand in der Nacht: Nur wenige Stunden zuvor, in der Nacht zum 17. Oktober, kam es in der Straße von Hormus zu einer Explosion und einem schweren Brand auf einem anderen Supertanker, der eine ähnliche Menge von fast 2 Millionen Barrel Rohöl geladen hatte.

Transponder ausgeschaltet: Es wird berichtet, dass beide Schiffe versucht haben, das gefährliche Gebiet ohne offizielle Genehmigung und bei deaktivierten Satellitenüberwachungssystemen zu durchqueren.

Sperrgebiet in der Meerenge und geopolitischer Konflikt

Diese Vorfälle sind ein direktes Ergebnis der langjährigen militärisch-politischen Spannungen in der Region:

Die strikte Forderung Teherans: Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran hatte im September offiziell angekündigt, dass im östlichen Teil der Straße von Hormus eine Sonderzone mit eingeschränktem Schiffsverkehr eingerichtet wurde und alle Handelsschiffe die Region nur nach Absprache mit Teheran durchqueren dürfen.

Konflikte mit den USA und Israel: Die Angriffe der USA und Israels auf Ziele im Iran am 28. Februar dieses Jahres sowie die Vergeltungsschläge Teherans haben einen neuen Kriegsherd in der Region geschaffen. Obwohl im Juni ein Memorandum zur Einstellung der Feindseligkeiten unterzeichnet wurde, tauschten die Parteien später erneut Schläge aus, und der Konflikt ist bis heute nicht beigelegt.

In Anbetracht der Tatsache, dass ein erheblicher Teil der weltweiten Ölexporte durch die Straße von Hormus fließt, könnte der Ausfall von zwei großen Schiffen innerhalb eines Tages zu einem drastischen Anstieg der Ölpreise an den Weltbörsen führen.