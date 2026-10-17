Im Restaurant Feva in Castelfranco Veneto, Italien, wird Gästen ein ungewöhnlicher Snack namens „gebratene Luft“ angeboten. Er wurde von Chefkoch Nicola Dinato kreiert.

Trotz des Namens besteht das Gericht nicht aus echter Luft. Die Basis bildet eine dünne Schicht aus Tapioka. Diese wird zunächst gebacken, dann in heißem Öl frittiert und etwa 10 Minuten lang mit Ozon behandelt. Dieses Verfahren verleiht dem Snack seinen besonderen Duft.

Der fertige Snack wird auf Zuckerwatte serviert, was ihm ein wolkenartiges Aussehen verleiht. Dazu wird eine vegane Sesammayonnaise gereicht.

Es kursierten Berichte, dass eine Portion „gebratene Luft“ 30 Dollar kosten würde. Ein Mitarbeiter des Restaurants stellte jedoch klar, dass dieser Snack den Gästen kostenlos als Willkommensgruß serviert wird.

Die Idee von Chefkoch Nicola Dinato ist es, Gäste mit einem außergewöhnlichen Gericht zu überraschen und sie daran zu erinnern, wie wichtig es ist, neue Lebenserfahrungen zu schätzen. Dieser Snack unterstreicht den einzigartigen Servierstil des Restaurants.