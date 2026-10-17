Italienisches Restaurant serviert „gebratene Luft“ kostenlos

·6·Welt
Italienisches Restaurant serviert „gebratene Luft“ kostenlos

Im Restaurant Feva in Castelfranco Veneto, Italien, wird Gästen ein ungewöhnlicher Snack namens „gebratene Luft“ angeboten. Er wurde von Chefkoch Nicola Dinato kreiert.

Trotz des Namens besteht das Gericht nicht aus echter Luft. Die Basis bildet eine dünne Schicht aus Tapioka. Diese wird zunächst gebacken, dann in heißem Öl frittiert und etwa 10 Minuten lang mit Ozon behandelt. Dieses Verfahren verleiht dem Snack seinen besonderen Duft.

Der fertige Snack wird auf Zuckerwatte serviert, was ihm ein wolkenartiges Aussehen verleiht. Dazu wird eine vegane Sesammayonnaise gereicht.

Es kursierten Berichte, dass eine Portion „gebratene Luft“ 30 Dollar kosten würde. Ein Mitarbeiter des Restaurants stellte jedoch klar, dass dieser Snack den Gästen kostenlos als Willkommensgruß serviert wird.

Die Idee von Chefkoch Nicola Dinato ist es, Gäste mit einem außergewöhnlichen Gericht zu überraschen und sie daran zu erinnern, wie wichtig es ist, neue Lebenserfahrungen zu schätzen. Dieser Snack unterstreicht den einzigartigen Servierstil des Restaurants.

Ein großer, weißer und transparenter Trüffelpilz, der in der Hand des Kochs gehalten wird.
Nicola DinatoRestaurant FevaGebratene LuftCastelfranco VenetoItalienische Küche
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ungewöhnliches Gericht im italienischen Restaurant: Kunden wird „gebratene Luft“ serviertUngewöhnliches Gericht im italienischen Restaurant: Kunden wird „gebratene Luft“ serviert12 Oktober 10:34Große Explosion in Moskau: Was passierte beim Geburtstag des Generals?Große Explosion in Moskau: Was passierte beim Geburtstag des Generals?2 August 12:31Übernachtung und Verpflegung völlig kostenlos: Ein Bezirk in Tadschikistan lädt Gäste gratis einÜbernachtung und Verpflegung völlig kostenlos: Ein Bezirk in Tadschikistan lädt Gäste gratis ein15 September 20:53Elon-Musk-Doppelgänger wird in China zum InternetstarElon-Musk-Doppelgänger wird in China zum Internetstar31 Juli 04:54Italien fordert von Selenskyj einen Platz am Verhandlungstisch für den FriedenItalien fordert von Selenskyj einen Platz am Verhandlungstisch für den Frieden11 September 18:31Wie baut der Webervogel sein perfektes „Hängeschloss“? (Video)Wie baut der Webervogel sein perfektes „Hängeschloss“? (Video)Heute 21:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Rätselhafte Struktur mit Kammern und Tunnel entdeckt