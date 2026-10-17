Dreifacher Olympiasieger und sechsfacher Weltmeister beim Sammeln von Lebensmitteln auf der Straße gefilmt (Video)

Ein Video, das den ehemaligen kubanischen Boxer und dreifachen Olympiasieger Félix Savón zeigt, wie er auf der Straße Lebensmittel sammelt, hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. In dem 17-sekündigen Clip fragt ein Mann, der aus einem Auto heraus filmt, den ehemaligen Boxer, was er tue. Savón antwortet, dass er Lebensmittel zum Essen sammle. Das Video wurde bereits über eine Million Mal angesehen. Dies berichtete Periodico Cubano.

Der 1967 in Kuba geborene Félix Savón gilt als einer der bekanntesten Amateurboxer der Sportgeschichte. Er gewann Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney. Zudem ist er sechsfacher Weltmeister.

Die Karriere des ehemaligen Boxers ist jedoch nicht nur von sportlichen Erfolgen, sondern auch von einem Gerichtsverfahren geprägt. Laut einem Bericht von CubaNet vom 25. Januar 2025 saß Savón wegen eines Sexualdelikts an einer minderjährigen Person fast sechs Jahre im Gefängnis und wurde Ende 2024 auf Bewährung entlassen. Die Details des Gerichtsurteils und der Strafe wurden nicht vollständig öffentlich gemacht.

Wann und wo das Video aufgenommen wurde, ist derzeit unklar.