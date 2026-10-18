Ein bekannter russischer Schauspieler und Showmaster Michail Galustjan hat sich nach seinem Besuch in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe und der darauf folgenden scharfen Kritik in den sozialen Netzwerken offiziell beim tadschikischen Volk entschuldigt.

Der Künstler war am 30. September als Ehrengast bei einer der geschlossenen Veranstaltungen in Duschanbe zu Gast. Seine Ankunft löste jedoch im lokalen Segment der sozialen Medien hitzige Debatten aus.

Grund für die Kritik: „Nascha Rossija“ und Stereotypen

Warum Galustjans Besuch auf Ablehnung stieß:

Die Rollen von „Ravshan und Dschamschut“: Netzwerkaktivisten und Kritiker betonten, dass die Rollen aus der einst populären Comedy-Show „Nascha Rossija“ die Würde von Arbeitsmigranten verletzt und negative Vorurteile gegenüber Tadschiken geschürt hätten.

Eine gespaltene Öffentlichkeit: Während ein Teil der Nutzer sich entschieden gegen den Besuch des Schauspielers aussprach, riefen andere dazu auf, die Witze der Vergangenheit zu verzeihen und einen konstruktiven Dialog zu führen.

„Duschanbe hat mich beeindruckt“: Die aufrichtige Reaktion des Schauspielers

Nach der entstandenen Welle wandte sich Michail Galustjan an das tadschikische Volk und äußerte offen seine Fehler und Gefühle:

Offizielle Entschuldigung: Der Showmaster drückte sein aufrichtiges Bedauern darüber aus, falls seine alten Bühnenrollen jemanden verletzt oder in seiner Ehre gekränkt haben sollten, und entschuldigte sich beim gesamten tadschikischen Volk.

Erster Besuch und Eindrücke: Galustjan merkte an, dass er zum ersten Mal in Duschanbe war und die Schönheit der Stadt sowie die herzliche Gastfreundschaft der Bewohner einen sehr positiven Eindruck bei ihm hinterlassen hätten.

Bekanntschaft mit Kultur und Geschichte: Der Künstler bedankte sich für den herzlichen Empfang und fügte hinzu, dass ihm diese Reise die Möglichkeit gegeben habe, die reiche Geschichte und Kultur Tadschikistans näher kennenzulernen.

Präsentation eines 1,5-Milliarden-Dollar-Projekts

Berichten zufolge wurde die Videobotschaft des Schauspielers zunächst auf dem Account von Oleg Samsonow, dem Leiter der „TAS International Group“, veröffentlicht:

Zweck des Besuchs: Das Unternehmen lud Galustjan zur offiziellen Präsentation des riesigen und modernen Entwicklungsprojekts „Dushanbe International District“ nach Duschanbe ein.

340 Meter hoher Wolkenkratzer: Der Wert des Projekts liegt bei etwa 1,5 Milliarden Dollar und sieht den Bau eines riesigen 77-stöckigen Turms mit einer Höhe von 340 Metern vor.

Galustjans aufrichtige Entschuldigung und sein Eingeständnis milderten den Ton der Diskussionen in den sozialen Netzwerken und wurden von vielen Fans positiv aufgenommen.