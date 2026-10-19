Das Baby, das direkt nach der Geburt den „Entspannungsmodus“ aktivierte und das Internet eroberte (Video)

In den sozialen Medien sind die ersten Sekunden eines Neugeborenen normalerweise mit Weinen, Schreien und schnellen Handlungen der Ärzte verbunden. Doch ein in Ägypten aufgenommenes Video, das in kürzester Zeit die Herzen von Millionen Zuschauern gewann, zeigte ein völlig anderes Bild.

Obwohl es erst wenige Minuten alt war, wurde das winzige Baby, das völlig unbeeindruckt von den Sorgen der Welt in einer extrem entspannten „Urlaubshaltung“ lag, zum neuen Helden des Internets.

„Hände hinter dem Kopf“: Die höchste Stufe der Entspannung

Die im Krankenhaus aufgenommenen Bilder des kleinen Neuzugangs in dieser kuriosen Lage versetzen die Menschen in Staunen:

Einzigartige Pose: Das Baby weint nicht wie üblich und ist nicht unruhig, sondern schläft ganz friedlich, beide Hände hinter dem Kopf verschränkt, wie ein Mensch im Urlaub am Meer;

Gleichgültigkeit gegenüber Behandlungen: Obwohl der Arzt oder das medizinische Personal seinen Herzschlag mit einem Stethoskop prüft, ihn berührt und notwendige medizinische Eingriffe vornimmt, will das Kind nicht einmal die Augen öffnen; auf seinem Gesicht spiegelt sich unendliche Gelassenheit und ein ruhiges Lächeln wider;

Tiefschlaf: Obwohl die Beinchen und der Nabelbereich des Kindes gerade erst versorgt wurden, setzt es seinen süßen Schlaf fort, ohne seine „Komfortzone“ zu verlassen.

Amüsante und bewundernde Kommentare der Internetnutzer

Das Video verbreitete sich rasend schnell und Tausende von lustigen Kommentaren wurden darunter hinterlassen:

„Er hat das Leben bereits verstanden“: Viele Kommentatoren „Es scheint, als hätte dieses Kind direkt nach der Geburt die gesamte Philosophie des Lebens begriffen“, „Ich wünschte, ich wäre im Leben so sorglos und gelassen wie dieses Baby“ scherzten sie;

„Schon müde“: Eine weitere Gruppe von Nutzern kommentierte: „Er hat direkt nach der Geburt den lebenslangen Entspannungsmodus eingeschaltet“, „Er liegt da, als wollte er sagen: Die schwierigste Phase – die Geburt – habe ich geschafft, jetzt kann ich beruhigt schlafen“ schrieben sie.

Dieser natürliche und unschuldige „Relax“-Zustand des winzigen Menschen wurde für die Internetgemeinde, die von täglichen Sorgen und Stress müde ist, zu einer echten Quelle der Positivität und des Lächelns.