Gucci-Umsätze sinken weiter: Kering plant Schließung von 125 Filialen

Die berühmte italienische Modemarke Gucci verzeichnet seit über drei Jahren rückläufige Umsätze. Die Muttergesellschaft, die französische Kering-Gruppe, plant, die Anzahl ihrer Filialen bis Ende 2026 netto um mindestens 125 zu reduzieren. Dies berichtete Reuters.

Laut Kering belief sich der Umsatz von Gucci im dritten Quartal 2026 auf 1,291 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 6 Prozent auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Unter Berücksichtigung von Währungseffekten betrug der Rückgang 4 Prozent.

Der Umsatz der Marke wird insbesondere durch den Rückgang der Besucherzahlen in den chinesischen Geschäften negativ beeinflusst. Der Umsatz im eigenen Filialnetz von Gucci sank um 9 Prozent. In Nordamerika blieb die Lage hingegen relativ stabil.

Der Gesamtumsatz der Kering-Gruppe belief sich im dritten Quartal auf 3,345 Milliarden Euro. Dies entspricht nahezu dem Vorjahreswert laut Bericht, auf vergleichbarer Basis ist dies jedoch ein Rückgang um 1 Prozent.

Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten bereits netto 105 Filialen geschlossen. Bis Jahresende ist die Schließung von mindestens 125 Geschäften geplant. Gleichzeitig wird der Fokus verstärkt auf Marketing, Produktqualität und Kundenservice gelegt, um das Interesse an Gucci wiederzubeleben.

Kering-CEO Luca de Meo strebt an, die Gewinnmarge des Unternehmens von 11,1 Prozent im Jahr 2025 bis zum Ende des Jahrzehnts zu verdoppeln. Hierfür sind Kostenkontrolle, die Optimierung des Vertriebsnetzes und die Verbesserung der Lieferketten vorgesehen.

Analysten betonen jedoch, dass Kostensenkungen allein möglicherweise nicht ausreichen, um die Nachfrage nach der Marke wiederzubeleben. Während Gucci-Kreativdirektor Demna versucht, die Attraktivität der Marke durch neue Kollektionen zu steigern, bleibt die Erholung der Umsätze eine der Hauptaufgaben des Unternehmens.

Zur Information: Die Kering-Gruppe besitzt neben Gucci auch Modemarken wie Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta und Alexander McQueen.