Ronaldo und Georgina heiraten endlich an einem symbolischen Datum: Erstes Video und Fotos im Netz verbreitet! (Video)

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Ronaldo und Georgina heiraten endlich an einem symbolischen Datum: Erstes Video und Fotos im Netz verbreitet! (Video)

Die lang erwartete Hochzeit von Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez hat stattgefunden. Das Paar heiratete am 11. August – genau an dem Tag, an dem es sich vor zehn Jahren kennengelernt hatte.

Ein besonderes Datum für sie

Mehrere Wochen lang kursierten verschiedene Gerüchte darüber, wo die Hochzeit stattfinden und wer daran teilnehmen würde. Letztlich wählte das Paar das für sie wichtigste Datum – den zehnten Jahrestag ihres ersten Treffens.

„Es ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt hatte“, sagte Georgina und schilderte ihre Eindrücke von der Hochzeit.

Eine luxuriöse Zeremonie

Ronaldo und Georgina zeigten sich bei der Zeremonie in Gucci-Outfits. Da sie in den sozialen Medien gemeinsam mehr als 750 Millionen Menschen erreichen, stießen die Hochzeitsdetails bei den Fans auf großes Interesse.

Auch ihre Kinder waren bei der Zeremonie dabei

Auch die Kinder des Paares nahmen an der Hochzeitszeremonie teil. Videoaufnahmen von der Trauung verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und zogen die Aufmerksamkeit der Fans auf sich.

Damit haben Ronaldo und Georgina ihre Beziehung nach Jahren des Zusammenseins an einem symbolischen Datum auf eine neue Stufe gehoben.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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