Amerikanischer Millionär Roger Duarte stirbt bei Hubschrauberabsturz in Kenia

Der amerikanische Unternehmer und Millionär Roger Duarte, Gründer von My Ceviche und des Unternehmens George Stone Crab, ist bei einem Hubschrauberabsturz in Kenia ums Leben gekommen. Das berichtete die New York Post.

Der Hubschrauber war von einem Wildtierschutzgebiet gestartet

Nach Angaben der kenianischen Zivilluftfahrtbehörde ereignete sich der Absturz am Morgen des 19. Augusts in der Nähe des Mount Ololokwe im Norden des Landes.

Der Hubschrauber war vom Loisaba-Wildtierschutzgebiet in Richtung Ewaso-Ng’iro-Fluss unterwegs als er abstürzte.

Bei dem Absturz kamen alle fünf Menschen an Bord ums Leben.

Wer waren die Opfer?

Neben Roger Duarte kamen auch folgende Personen ums Leben:

der italienische Staatsmann und Unternehmer Michel Sensi-Kantukhi;

seine Ehefrau, die amerikanisch-ecuadorianische Designerin Stephanie Hollihan Vascones;

der Medienmanager und Telemundo-Geschäftsführer José Suárez;

sowie der Hubschrauberpilot Josh Outram.

Wer war Roger Duarte?

Duarte baute über das Unternehmen George Stone Crab

ein Geschäft für den Verkauf und die Lieferung von Florida-Steinkrabben auf. Er war für seine unternehmerische Tätigkeit bekannt und wurde 2016 in die Forbes-Rangliste „30 Under 30“ aufgenommen.

Die kenianischen Behörden untersuchen den Vorfall.