Siebenstöckiges Gebäude in Istanbul eingestürzt, fünf Menschen kamen ums Leben

Im Bezirk Maltepe in der türkischen Stadt Istanbul sind die unteren drei Stockwerke eines siebenstöckigen Wohngebäudes eingestürzt. Bei dem Vorfall kamen fünf Menschen ums Leben, 10 Personen konnten lebend aus den Trümmern gerettet werden.

Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 8. Oktober in der Doğu-Straße im Stadtviertel Cevizli. Die unteren Stockwerke des Gebäudes stürzten aus unbekannter Ursache ein. Daraufhin trafen Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Polizei und medizinisches Personal am Unfallort ein.

Während der Rettungsarbeiten wurden 10 Personen lebend aus den Trümmern geborgen. Zunächst wurden die Leichen von zwei Personen gefunden, später wurden drei weitere Leichen entdeckt. Unter den Todesopfern befindet sich auch ein fünfjähriges Mädchen.

Die von der türkischen Katastrophenschutzbehörde (AFAD) koordinierten Such- und Rettungsarbeiten wurden abgeschlossen. Am 10. Oktober wurde gemeldet, dass auch die Aufräumarbeiten der Trümmer beendet seien.

Eine Untersuchung zu dem Vorfall wurde eingeleitet. Ersten Berichten zufolge ist die Ursache für den Einsturz des Gebäudes noch unbekannt.