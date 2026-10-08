Erstes Kapybara-Baby seit 18 Jahren in Schottland geboren

In Schottland hat sich ein freudiges Ereignis ereignet, auf das man 18 Jahre lang gewartet hat: Im Zoo von Edinburgh wurde ein Kapybara-Baby geboren. Das Kapybara-Weibchen namens Luna brachte ein gesundes Jungtier zur Welt und erfreute damit das Team des Zoos.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies das erste Kapybara-Baby ist, das in den letzten 18 Jahren in Schottland geboren wurde. Derzeit beobachten die Tierpfleger des Zoos seine Entwicklung genau.

Bei der Geburt wog das Junge etwa 1,5 bis 2,5 Kilogramm. Die Zoopfleger verglichen sein Gewicht mit dem eines Sechserpacks Getränkedosen.

Es wurde berichtet, dass die Kapybara-Mutter Luna und der Vater Rodney sich sehr gut um das Kleine kümmern. Das Jungtier wird von Tag zu Tag mutiger und beginnt, seine Umgebung aktiv zu erkunden.

Das Geschlecht des Tieres ist noch nicht bestimmt. Dies wird nach einer medizinischen Untersuchung bekannt gegeben, woraufhin das Kapybara einen Namen erhalten wird.