MoEngage, Indiens führendes Unternehmen für Customer-Engagement-Software, hat die Übernahme des in San Francisco ansässigen Startups Aampe bekannt gegeben. Dieser Deal wird voraussichtlich den Marketingbereich revolutionieren, da das Unternehmen davon überzeugt ist, dass die Zukunft in AI-Agenten liegt, die individuelle Entscheidungen für jeden Kunden treffen. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht meldet.

Obwohl die finanziellen Details des Geschäfts nicht offiziell bekannt gegeben wurden, schätzen mit der Situation vertraute Quellen gegenüber TechCrunch den Bar-Deal auf mehrere zehn Millionen Dollar. Aampe, gegründet im Jahr 2020, entwickelt Software, die jedem Verbraucher einen persönlichen AI-Agenten zuweist. Dies ermöglicht es Marken, auf traditionelle Zielgruppensegmentierung und Kampagnenregeln zu verzichten und Nachrichten an das individuelle Verhalten anzupassen.

Eine neue Ära der AI im Marketing

Softwareentwickler befinden sich derzeit in einem Wettlauf, um AI tiefer in Unternehmensanwendungen zu integrieren. AI beschränkt sich nicht mehr nur auf die Erstellung von Inhalten oder die Unterstützung von Mitarbeitern, sondern entwickelt sich hin zu autonomen Entscheidungen. Im Marketing bedeutet dies, dass der AI-Agent selbst entscheidet, welchem Kunden wann und wie eine Nachricht gesendet wird.

Laut einem Interview mit Raviteja Dodda, Mitgründer und CEO von MoEngage, konnte Aampe seinen jährlich wiederkehrenden Umsatz im vergangenen Jahr um 150 Prozent steigern. Das Startup hat mehr als 30 Großkunden in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Übernahme soll MoEngage einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Giganten wie Salesforce und Adobe verschaffen.

Während die Nachfrage nach digitalem Marketing und der Automatisierung der Kundenkommunikation auch auf dem usbekischen Markt steigt, sind solche globalen technologischen Zusammenschlüsse auch für lokale Unternehmen von Bedeutung. Große Unternehmen, die Plattformen wie Salesforce Marketing Cloud und Adobe Experience Cloud nutzen, benötigen nun flexiblere und intelligentere Lösungen.

Wettbewerb und Expansionsstrategie

Raviteja Dodda betonte, dass ein großer Teil des Wachstums von MoEngage auf Unternehmenskunden zurückzuführen ist, die von Salesforce- und Adobe-Plattformen zu ihrem Dienst wechseln. Das Unternehmen hat kürzlich Verträge in Millionenhöhe mit Kunden abgeschlossen, die das Salesforce-System verlassen haben. Die Technologie von Aampe könnte diesen Prozess weiter beschleunigen.

Folgende bekannte Marken nutzen derzeit die Technologie von Aampe:

Swiggy (Essenslieferdienst);

Grab (Transport- und Logistikriese);

Taxfix (Fintech-Plattform).

Nach diesem Deal werden fast 20 Mitarbeiter von Aampe zum MoEngage-Team stoßen, wodurch die Gesamtzahl der Mitarbeiter auf 820 steigt. Vor sechs Monaten hat MoEngage Investitionen in Höhe von 280 Millionen Dollar eingeworben, was belegt, dass das Unternehmen über ausreichende finanzielle Reserven für eine aggressive Expansion und die Implementierung neuer Technologien verfügt.