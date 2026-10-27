In der unter russischer Kontrolle stehenden Region Cherson, Oleschky trat am 27. Oktober 2026 eine vorübergehende Waffenruhe in Kraft. Diese Vereinbarung, die offiziell vom Generalstab der ukrainischen Streitkräfte und dem russischen Verteidigungsministerium bestätigt wurde, zielt darauf ab, der unter schwerer Belagerung leidenden Zivilbevölkerung dringende humanitäre Hilfe zu leisten und die sichere Evakuierung vorzubereiten.

Die Waffenruhe trat um 03:00 Uhr Kiewer Zeit bzw. 04:00 Uhr Moskauer Zeit in Kraft.

US-Vorschlag und Vermittlung durch Melania Trump

Die offizielle Regierung in Washington und die First Lady der USA spielten eine entscheidende Rolle beim Zustandekommen dieses einzigartigen humanitären Abkommens:

Festlegung der Termine: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab bekannt, dass die Termine für die Waffenruhe (27. Oktober) und den Beginn der humanitären Mission (29. Oktober) von der US-Seite vorgeschlagen wurden;

Diplomatische Unterstützung durch Melania Trump: Die First Lady der USA, Melania Trump, und ihr Team haben aktiv bei der Erreichung des Waffenstillstands und der Koordinierung der Prozesse vermittelt; das Weiße Haus gab dazu eine offizielle Erklärung ab;

Aufgabenverteilung: Gemäß den Waffenstillstandsregeln ist die russische Seite verpflichtet, die festgelegten Routen zu entminen, während die Ukraine Maßnahmen zur sicheren Aufnahme der Stadtbewohner ergreift.

Haus-zu-Haus-Erfassung und Evakuierungsmechanismus

Der Prozess der Hilfeleistung und Umsiedlung für die Bevölkerung unter schwierigen Bedingungen erfolgt nach folgendem Schema:

Gemeinsame zivile Gruppen: Wie Melania Trump mitteilte, werden zivile Vertreter der Ukraine und Russlands gemeinsam die Wohnungen in Oleschky aufsuchen, um den tatsächlichen Bedarf der Bevölkerung zu ermitteln;

Wahlfreiheit: Denjenigen, die die Stadt verlassen möchten, wird die Möglichkeit geboten, je nach Wunsch in ukrainisch kontrollierte Gebiete oder in Richtung Russland zu reisen, inklusive logistischer Unterstützung;

Internationale Überwachung: Um Transparenz und Dokumentation der Prozesse zu gewährleisten, werden die Gruppen von Vertretern unabhängiger US-Medienorganisationen begleitet.

Die Tragödie von 2000 Menschen im Zentrum der Katastrophe

Oleschky, am linken Ufer des Dnipro gelegen und nur 9 Kilometer von der befreiten Stadt Cherson entfernt, befindet sich seit langem im Strudel von Belagerung und Naturkatastrophen:

Drastischer Bevölkerungsrückgang: In der Stadt, die vor dem Krieg 24.000 Einwohner zählte, leben heute noch etwa 1.700 bis 2.000 Menschen, darunter einige Dutzend Kinder, unter prekären Bedingungen;

Überschwemmungen und Infrastrukturkollaps: Nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms im Juni 2023 stand Oleschky fast vollständig unter Wasser, was die Versorgung mit Trinkwasser, Strom und Wohnraum zerstörte;

Versorgung per Drohne und Minensperren: Da die Umgebung der Stadt vollständig vermint ist, konnte die Zivilbevölkerung nicht fliehen; die ukrainische Seite lieferte in den letzten Monaten Medikamente und Lebensmittel per Schwerlastdrohnen.

Die humanitäre Operation in Oleschky in Zahlen