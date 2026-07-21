Erneute massive Angriffe auf die Ukraine: Menschen in Odessa getötet

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Erneute massive Angriffe auf die Ukraine: Menschen in Odessa getötet

Am 20. Juli führten die russischen Streitkräfte tagsüber massive Angriffe auf mehrere ukrainische Regionen durch, darunter Odessa, Saporischschja, Cherson und Dnipropetrowsk. Die Angriffe forderten zivile Todesopfer und zahlreiche Verletzte.

Zamin.uz Präsentiert die Zerstörungen und die neuesten Details aus verschiedenen Regionen der Ukraine.

Angriff auf Odessa und Opfer auf dem Schiff „Golden Leo“

Nach Angaben der örtlichen Behörden trafen die Angriffe bei Tag auf Odessa zivile Infrastruktur und Unternehmen.

  • Opfer: Nach vorläufigen Angaben, wurden 3 Menschen getötet, und 6 weitere Bürger wurden verletzt (zwei davon wurden ins Krankenhaus eingeliefert, einer befindet sich in kritischem Zustand).

  • Schäden: In einem zivilen Unternehmen brannten Maschinen, eine Gaspipeline wurde beschädigt.

Gleichzeitig wurden aktualisierte Informationen zum Raketenangriff vom 19. Juli auf das Schiff „Golden Leo“ veröffentlicht, das unter der Flagge von Guinea-Bissau Getreide im Schwarzen Meer transportierte:

  • Während der Such- und Rettungsarbeiten wurden die Leichen aller 10 Verstorbenen gefunden (darunter ein ukrainischer Lotse und ausländische Besatzungsmitglieder).

  • 8 Besatzungsmitglieder waren zuvor gerettet und an Land evakuiert worden.

Krankenhaus in Cherson und Lebensmittelbetrieb in Saporischschja beschossen

  • Region Cherson: Ein Artillerieangriff zielte auf ein örtliches Krankenhaus. Nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft wurden 7 Personen verletzt – darunter ein Arzt, Krankenschwestern, technisches Personal und 2 Besucher.

  • Stadt Saporischschja: Ein Drohnenangriff beschädigte einen Lebensmittelbetrieb, 4 Personen wurden verletzt. Zudem führte ein Angriff mit gelenkten Fliegerbomben (KAB) am Morgen dazu, dass 1 Person getötet wurde, 5 Personen verletzt wurden und Wohn- sowie Nichtwohngebäude zerstört wurden.

Pawlohrad erstmals von gelenkten Fliegerbomben getroffen

Die Angriffe auf die Stadt Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk führten dazu, dass 2 Menschen getötet wurden, 15 Menschen verletzt wurden (darunter ein 1-jähriges Mädchen ). In der Stadt wurden Mehrfamilienhäuser und Autos beschädigt.

Mykola Lukaschuk, Vorsitzender des Regionalrats von Dnipropetrowsk, betonte, dass die Stadt Pawlohrad zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit gelenkten Fliegerbomben angegriffen wurde. Diese schweren Waffen, die zuvor hauptsächlich gegen Siedlungen in Frontnähe eingesetzt wurden, stellen nun eine Bedrohung für Städte weiter hinter der Front dar.

Kurze Zusammenfassung der Folgen der jüngsten Angriffe

Region / Objekt

Tote

Verletzte

Verursachter Schaden

Stadt Odessa

3 Personen

6 Personen

Ziviles Unternehmen, Gaspipeline

Schiff „Golden Leo“

10 Personen

3 Marschflugkörper-Angriffe

Saporischschja

1 Person

9 Personen

Lebensmittelbetrieb, Wohngebäude

Cherson (Krankenhaus)

7 Personen

Medizinische Einrichtung beschädigt

Pawlohrad

2 Personen

15 Personen

Erstmals KAB-Fliegerbomben eingesetzt

UkraineRusslandOdessaKriegKonflikt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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