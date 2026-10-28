Javohir Sindarov überrascht alle, indem er Nakamura den siegbringenden Zug zeigt (Video)

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Javohir Sindarov überrascht alle, indem er Nakamura den siegbringenden Zug zeigt (Video)

Der usbekische Schachspieler Javohir Sindarov hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt, als er dem amerikanischen Großmeister Hikaru Nakamura einen siegbringenden Zug zeigte, den dieser während der Partie übersehen hatte.

Im Video ist zu sehen, wie Sindarov nach dem Remis auf Nakamura zugeht und ihm die Gewinnvariante zeigt, die er hätte spielen können. Nakamura reagiert sichtlich schockiert und fasst sich an den Kopf, als ihm klar wird, dass er diese Chance zuvor nicht bemerkt hatte.

Dieser Moment stieß bei Schachfans auf großes Interesse. Nutzer in den sozialen Netzwerken lobten Sindarovs tiefgreifende Analysefähigkeit und hinterließen zahlreiche unterstützende Kommentare.

Das Video verdeutlicht einmal mehr, dass selbst die stärksten Großmeister im Schach manchmal entscheidende Möglichkeiten übersehen können.

Javohir SindarovHikaru NakamuraSchachGroßmeisterSchachturnier
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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