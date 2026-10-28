Kurierin mit zwei Kindern erhält in Kirgisistan ein Haus (Video)

In Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisistan, hat die Geschichte einer Kurierin, die ihre zwei Kinder alleine großzieht, viele Menschen berührt. Nachdem ein Video in den sozialen Medien viral ging, das ihre schwierigen Arbeitsbedingungen zeigte, begannen Menschen, Geld für die Familie zu sammeln.

Wie das kirgisische Medium Kaktus.media am 27. Oktober berichtete, war die Frau namens Ajar gezwungen, ihre Kinder bei der Auslieferung von Bestellungen am Abend und an den Wochenenden mitzunehmen, da sie niemanden hatte, der auf sie aufpasste. Das Video zeigt, wie eines ihrer Mädchen auf einem Elektromoped eingeschlafen ist.

Obwohl die Frau selbst nicht um Hilfe gebeten hatte, ergriffen Nutzer sozialer Medien und Aktivisten die Initiative und begannen mit einer Spendenaktion. Innerhalb der ersten drei Tage gingen auf ihrem Konto fast 80.000 Dollar ein.

Später stieg die Spendensumme weiter an. Laut einem Bericht von News.kg vom 28. Oktober wurden insgesamt 130.000 Dollar gesammelt. Von diesem Betrag wurden 102.000 Dollar für eine Dreizimmerwohnung in Bischkek verwendet. Das restliche Geld soll zur Unterstützung anderer bedürftiger Familien eingesetzt werden.

Dank der Solidarität vieler Menschen haben die Mutter und ihre zwei Kinder nun ein eigenes Zuhause. Dieser Vorfall zeigt, wie ein einfaches Video in sozialen Netzwerken Menschen für eine gute Sache vereinen kann.