Kurierin mit zwei Kindern erhält in Kirgisistan ein Haus (Video)

·2·Welt
Kurierin mit zwei Kindern erhält in Kirgisistan ein Haus (Video)

In Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisistan, hat die Geschichte einer Kurierin, die ihre zwei Kinder alleine großzieht, viele Menschen berührt. Nachdem ein Video in den sozialen Medien viral ging, das ihre schwierigen Arbeitsbedingungen zeigte, begannen Menschen, Geld für die Familie zu sammeln.

Wie das kirgisische Medium Kaktus.media am 27. Oktober berichtete, war die Frau namens Ajar gezwungen, ihre Kinder bei der Auslieferung von Bestellungen am Abend und an den Wochenenden mitzunehmen, da sie niemanden hatte, der auf sie aufpasste. Das Video zeigt, wie eines ihrer Mädchen auf einem Elektromoped eingeschlafen ist.

Eine Person in schwarzer Kleidung steht mit Kindern neben einem Moped auf der Straße.

Obwohl die Frau selbst nicht um Hilfe gebeten hatte, ergriffen Nutzer sozialer Medien und Aktivisten die Initiative und begannen mit einer Spendenaktion. Innerhalb der ersten drei Tage gingen auf ihrem Konto fast 80.000 Dollar ein.

Später stieg die Spendensumme weiter an. Laut einem Bericht von News.kg vom 28. Oktober wurden insgesamt 130.000 Dollar gesammelt. Von diesem Betrag wurden 102.000 Dollar für eine Dreizimmerwohnung in Bischkek verwendet. Das restliche Geld soll zur Unterstützung anderer bedürftiger Familien eingesetzt werden.

Dank der Solidarität vieler Menschen haben die Mutter und ihre zwei Kinder nun ein eigenes Zuhause. Dieser Vorfall zeigt, wie ein einfaches Video in sozialen Netzwerken Menschen für eine gute Sache vereinen kann.

BischkekKaktus.mediaSoziale HilfeKurierinKirgisistan
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Er brachte eine 2-Liter-Cola mit“: Nach einer guten Tat eines Kuriers wurden über 40.000 Dollar für ihn gesammelt„Er brachte eine 2-Liter-Cola mit“: Nach einer guten Tat eines Kuriers wurden über 40.000 Dollar für ihn gesammelt28 September 15:32Essenslieferant wird unerwartet zum berühmten SchriftstellerEssenslieferant wird unerwartet zum berühmten Schriftsteller20 Juli 21:23Usbekischer Kurier in Japan wegen Belästigung einer Schülerin festgenommenUsbekischer Kurier in Japan wegen Belästigung einer Schülerin festgenommen7 Oktober 15:55Drogen-Taube: Thailändische Polizei schnappt ungewöhnlichen „Kurier“Drogen-Taube: Thailändische Polizei schnappt ungewöhnlichen „Kurier“13 September 23:08Kurier wegen Millionenverdienst durch Prüfungsbetrug für Studenten gefängnisKurier wegen Millionenverdienst durch Prüfungsbetrug für Studenten gefängnis19 Juni 16:26Kurier verdiente 3 Millionen Dollar durch Prüfungen für StudentenKurier verdiente 3 Millionen Dollar durch Prüfungen für Studenten19 Juni 17:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig