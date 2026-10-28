Mbappés Witz kommt Real teuer zu stehen: China streicht La-Liga-Übertragungen

Die spanische La Liga und Real Madrid sehen sich mit scharfem Widerstand und einem umfassenden Boykott aus China konfrontiert. Das chinesische Staatsfernsehen (CCTV) hat offiziell bestätigt, dass es keine Spiele der spanischen Meisterschaft mehr übertragen wird und lehnte es ab, offizielle Stellungnahmen von Real Madrid zu akzeptieren.

Wie die angesehene spanische Marca berichtet, wurde dieser schwerwiegende politische und sportliche Konflikt durch eine Aussage des Stürmers der „Königlichen“ ausgelöst, Kylian Mbappéhat diese Äußerung getätigt.

Wie begann der Konflikt?

Die geopolitische und mediale Spannung auf internationaler Ebene eskalierte aufgrund der folgenden Faktoren:

Mbappés aufsehenerregendes Interview: In einem seiner Interviews sprach Kylian Mbappé über ein Meme, das er in den sozialen Netzwerken am lustigsten fand. In diesem Meme war das Gesicht des Fußballers in das Porträt des Gründers der Volksrepublik China, Mao Zedong, montiert;

Der Ausdruck „chinesischer Diktator“: Als der französische Star das Bild kommentierte, bezeichnete er Mao Zedong als „chinesischen Diktator“. Dieser Ausdruck löste auf chinesischer Seite eine sehr scharfe und negative Reaktion aus;

Die strikte Forderung des Senders CCTV: Die chinesische staatliche Rundfunkanstalt fordert eine persönliche und offizielle Entschuldigung von der Führung von Real Madrid. Der Sender teilte mit, dass die Verhandlungen über die Übertragungen erst wieder aufgenommen werden, wenn diese Bedingung erfüllt ist.

Die Reaktion Pekings und die Boykottdrohung

Auch chinesische Staatsorgane haben sich in die Situation eingeschaltet und beobachten den Vorfall genau:

Stellungnahme des Außenministeriums: Das Außenministerium der Volksrepublik China erklärte, dass es eine persönliche Entschuldigung von Mbappé zur Kenntnis genommen habe;

Die Boykottfrage bleibt offen: Gleichzeitig gab das Ministerium keine klare Antwort darauf, ob die von Fernsehsendern, Medienholdings und verschiedenen Organisationen im Land angekündigten Boykottmaßnahmen aufgehoben werden oder in Kraft bleiben;

Wirtschaftliche Verluste und Imageverlust: Sollte die La Liga vom riesigen chinesischen Medienmarkt abgeschnitten werden, wäre dies nicht nur ein schwerer Schlag für den Madrider Spitzenklub, sondern auch für die globalen Marketingeinnahmen der gesamten spanischen Meisterschaft.

Ein einziger unbedachter Satz von Kylian Mbappé hat eine ernste internationale diplomatische Krise ausgelöst, bei der die Grenzen zwischen Fußball und Politik verschwimmen.