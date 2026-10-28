Samir Nasri sorgt mit Aussagen zu den Ballon d’Or-Ergebnissen für Aufsehen

Nach der prestigeträchtigen Ballon d’Or -Verleihung, die am 26. Oktober in London stattfand, entbrannte in der Fußballwelt eine hitzige Debatte. Der ehemalige Mittelfeldspieler von Manchester City,Samir Nasri, kritisierte die Umfrageergebnisse scharf und äußerte seinen Unmut darüber, dass Lionel Messiden 5. Platz belegte.

Der ehemalige französische Nationalspieler erklärte offen, dass er den achtfachen Ballon d’Or-Gewinner nicht nur nicht in den Top 5, sondern nicht einmal in den Top 10 der besten Fußballer der Welt sehen würde.

„Im Ernst?": Samir Nasris scharfe Kritik

The Touchline In einem Interview mit dem Magazin erläuterte der ehemalige Mittelfeldspieler seine Position wie folgt:

Außerhalb der Top 10: „Im Ernst? Weder Messi noch Rodri gehören in meinem Ranking in die Top 10! Selbst als Messi Weltmeister wurde, hätte sich meine Meinung nicht geändert“, so Nasri, der die Bewertungskriterien der Umfrage infrage stellte.

Kritik an den Nominierten: Der französische Star betonte, dass bei der Vergabe individueller Auszeichnungen im modernen Fußball die Objektivität verloren gehe und der Schatten bestimmter Namen andere verdiente Spieler verdecke.

Rekordhalter: Zur Information: Lionel Messi hält mit acht Auszeichnungen den absoluten Rekord und war auch 2023 der Gewinner des Ballon d’Or.

Zeremonie in London: Kanes Triumph und die neue Generation

Bei der Zeremonie in London gab es eine Reihe weiterer überraschender Ergebnisse:

Harry Kane an der Spitze: Der Stürmer des FC Bayern München, Harry Kane, spielte eine herausragende Saison und wurde erstmals in seiner Karriere als bester Fußballer der Welt mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.

Die Top 3: Den zweiten Platz belegte der Stürmer von Real Madrid, Kylian Mbappé, während das junge Wunderkind des FC Barcelona, Lamine Yamal, den dritten Platz auf dem Podium einnahm.

Messis fünfter Platz: Dass Lionel Messi, der für Inter Miami in den USA spielt, unter den ersten fünf landete, sorgt bei Fußballexperten und ehemaligen Spielern für kontroverse Diskussionen.

Samir Nasris scharfe Aussage hat in den Sportmedien und sozialen Netzwerken für großes Aufsehen gesorgt und die Frage nach der Fairness des Abstimmungssystems für den Ballon d’Or erneut auf die Tagesordnung gesetzt.