Real Madrid und La Liga entschuldigen sich nach Boykott in China wegen Mbappé-Aussagen

Foto: Getty Images

Nach einem großen diplomatischen und medialen Eklat, der durch eine Bemerkung des französischen Stürmerstars Kylian Mbappé über den chinesischen Parteivorsitzenden Mao Zedong ausgelöst wurde, hat Real Madrid eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht. Die Führung der „Königlichen“ entschuldigte sich bei der chinesischen Bevölkerung und betonte ihren tiefen Respekt für die Geschichte und Kultur des Landes.

Zuvor hatten große chinesische Unternehmen einseitig ihre Verträge mit dem Spieler gekündigt, während das staatliche Fernsehen die Übertragung der Spiele der spanischen La Liga vorübergehend ausgesetzt hatte.

Ursprung des Konflikts und die scharfe Reaktion Chinas

Die Chronologie der Ereignisse, die in kurzer Zeit weltweit für Aufsehen sorgten, entwickelte sich wie folgt:

Das skandalöse Interview: Als Mbappé auf eine Frage zu Internet-Memes antwortete, gab er zu, über ein Meme gelacht zu haben, auf dem sein Gesicht auf ein Bild von Mao Zedong montiert war. Er erklärte, dieses Bild häufig in der Kommunikation mit Freunden zu verwenden, und bezeichnete ihn zudem als „chinesischen Diktator“.

Kündigung der Verträge: Nach der Äußerung gaben drei große chinesische Marken bekannt, dass sie die Zusammenarbeit mit Mbappé beenden;

La-Liga-Übertragungen gestoppt: Das chinesische Staatsfernsehen und verschiedene Medienplattformen setzten die Ausstrahlung der Spiele der spanischen Meisterschaft aus;

Reihenweise Entschuldigungen: Nachdem das Ausmaß der Situation deutlich wurde, entschuldigten sich die Führung von La Liga, deren Präsident Javier Tebas sowie Kylian Mbappé persönlich öffentlich.

Die offizielle Stellungnahme von Real Madrid: Was wurde gesagt?

Der Madrider Spitzenklub veröffentlichte eine offizielle Erklärung, um die Situation zu bereinigen und die freundschaftlichen Beziehungen zu China zu wahren:

Entschuldigung für negative Gefühle: „Der Verein Real Madrid entschuldigt sich für die negativen Gefühle, die durch die jüngsten Äußerungen unseres Spielers Kylian Mbappé bei der chinesischen Bevölkerung entstanden sind“, heißt es in der Mitteilung des Vereins;

Respekt für Millionen Fans: Der Verein betonte, dass er die jahrhundertealte Geschichte Chinas, seine reiche Kultur sowie die Millionen einheimischen Fans, die das Team kontinuierlich unterstützen, sehr schätzt;

Unterstützung der Haltung des Spielers: Real Madrid erklärte, dass man die öffentliche Entschuldigung von Mbappé voll und ganz unterstütze und der Spieler seine Worte aufrichtig bereue;

Interkulturelle Solidarität: Der Verein bekräftigte sein Engagement für gegenseitigen Respekt, friedliches Zusammenleben und interkulturelle Solidarität und drückte den Wunsch aus, die freundschaftlichen Beziehungen zum chinesischen Volk weiter zu stärken.

Nach dieser umfassenden Stellungnahme von Real Madrid wird erwartet, dass die La-Liga-Übertragungen auf dem chinesischen Medienmarkt wieder aufgenommen werden und sich die Zusammenarbeit zwischen den Parteien stabilisiert.