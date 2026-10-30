Führer der Turkstaaten eröffnen Park der Zivilisationen in Ankara

Im Rahmen des Gipfeltreffens der Organisation der Turkstaaten (OTS) in der türkischen Hauptstadt Ankara fand ein umfassendes Kulturprogramm statt, das die jahrtausendealten Wurzeln und gemeinsamen Werte der brüderlichen Völker vereinte.

Der Präsident der Republik Usbekistan Shavkat Mirziyoyev nahm in Begleitung seiner Ehefrau gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs der OTS-Mitgliedstaaten und deren Ehepartnern an diesen feierlichen Veranstaltungen teil. Im Rahmen der Veranstaltungen fand im prächtigen Komplex „Beştepe“ in Ankara die feierliche Eröffnung des Parks der Zivilisationen der Turkstaatenstatt.

Antike Jurten und Orchon-Inschriften: Türkische Wurzeln erwachen zu neuem Leben

Im neu angelegten Park der Zivilisationen wurden eigene Pavillons errichtet, die den nationalen Geist und die Identität der Bruderstaaten widerspiegeln:

Kulturelles Erbe und moderne Entwicklung: In jedem Länderpavillon gab es Ausstellungen mit traditionellen Jurten, einzigartigen Kunsthandwerksobjekten sowie Exponaten, die die großen historischen Errungenschaften der Turkvölker in Wissenschaft, Architektur und Bildung sowie ihre heutige Entwicklung zeigen.

Begegnung mit den Orchon-Inschriften: Die hochrangigen Gäste betrachteten mit großem Interesse die Repliken der antiken Orchon-Inschriften , die als bedeutendste schriftliche Zeugnisse der Geschichte der Turksprachenfamilie und der Staatlichkeit gelten.

Nationale Spiele und Bogenschützen-Wettbewerbe: Auf dem Gelände wurden nationale Sportspiele sowie die Kampfkunst von Helden in historischen Rüstungen und geschickten Bogenschützen demonstriert.

Eichensetzlinge als Symbol der Zukunft: Während der Zeremonie pflanzten die Staatschefs junge Eichen im Park als Symbol für Einigkeit, feste Brüderlichkeit und jahrhundertealte Freundschaft.

Epische Reitershow im „Malazgirt“-Zentrum

Der nächste Teil des Programms wurde im „Malazgirt“-Zentrumfortgesetzt, das nach der historischen Schlacht vom 26. August 1071 benannt ist, einem Wendepunkt in der Geschichte der türkischen Welt:

Gedenken an die historische Schlacht: Die Schlacht von Manzikert gilt als das wichtigste historische Ereignis, das die Tore nach Anatolien öffnete und ein neues Kapitel der türkischen Zivilisation in der Region einleitete.

Atemberaubende Stunts und Reitkunst: Im Zentrum wurde den hochrangigen Gästen eine beeindruckende, epische Theatershow präsentiert, an der die besten edlen Pferde aus den OTS-Ländern, geschickte Reiter, Akrobaten und professionelle Stuntmen teilnahmen.

Die OTS-Führer betonten, dass solche kulturellen Initiativen von großer Bedeutung sind, um die gemeinsamen geistigen Wurzeln zu bewahren, das historische Gedächtnis in den Herzen der jungen Generation zu stärken und die strategische Zusammenarbeit zwischen den Turkvölkern, die durch eine Sprache, eine Religion und gemeinsame Werte verbunden sind, auf eine noch höhere Ebene zu heben.