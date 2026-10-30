Ein Meme-Grund: Warum Mbappé in China boykottiert wurde: Sponsoren beendeten die Zusammenarbeit

Der französische Fußballstar Kylian Mbappélöste mit einem Witz über ein Internet-Meme, das den ehemaligen chinesischen Führer Mao Zedong zeigt, heftige Proteste im Land aus. Nachdem das Video in den sozialen Medien verbreitet wurde, kündigten mehrere große chinesische Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem Fußballer.

Es geht um einen Witz, den Mbappé in einem Gespräch über ein Meme machte, auf dem er selbst zu sehen war. Darin sagte der Fußballer, er halte das Meme, in dem sein Gesicht in das Bild einer Person eingefügt wurde, die als chinesischer Diktator beschrieben wurde, für das lustigste. Nachdem erkannt wurde, dass sich dieses Bild auf Mao Zedong bezog, nahm die Kritik in den chinesischen sozialen Netzwerken zu.

Infolgedessen gaben Unternehmen wie Dongpeng, Mengniu und Milkground bekannt, dass sie die Zusammenarbeit mit Mbappé eingestellt haben. Es wurde auch berichtet, dass die Möglichkeit, neue Follower auf einigen Social-Media-Seiten des Fußballers in China hinzuzufügen, eingeschränkt wurde. Es kursierten Informationen, dass das chinesische Staatsfernsehen die Übertragung von La-Liga-Spielen vorübergehend eingestellt habe.

Am 27. Oktober räumte Mbappé ein, dass sein Kommentar unangemessen war, und entschuldigte sich beim chinesischen Volk und allen, die sich durch seine Worte beleidigt fühlten. Der Fußballer erklärte, dass er nicht die Absicht hatte, eine solche Reaktion hervorzurufen, und dass er das chinesische Volk und seine Geschichte respektiere.

Auf diese Weise wirkte sich ein Scherz im Internet auch auf die kommerziellen Partnerschaften des berühmten Fußballers in China aus.