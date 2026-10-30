Ein Meme-Grund: Warum Mbappé in China boykottiert wurde: Sponsoren beendeten die Zusammenarbeit

·10·Welt
Ein Meme-Grund: Warum Mbappé in China boykottiert wurde: Sponsoren beendeten die Zusammenarbeit

Der französische Fußballstar Kylian Mbappélöste mit einem Witz über ein Internet-Meme, das den ehemaligen chinesischen Führer Mao Zedong zeigt, heftige Proteste im Land aus. Nachdem das Video in den sozialen Medien verbreitet wurde, kündigten mehrere große chinesische Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem Fußballer.

Es geht um einen Witz, den Mbappé in einem Gespräch über ein Meme machte, auf dem er selbst zu sehen war. Darin sagte der Fußballer, er halte das Meme, in dem sein Gesicht in das Bild einer Person eingefügt wurde, die als chinesischer Diktator beschrieben wurde, für das lustigste. Nachdem erkannt wurde, dass sich dieses Bild auf Mao Zedong bezog, nahm die Kritik in den chinesischen sozialen Netzwerken zu.

Infolgedessen gaben Unternehmen wie Dongpeng, Mengniu und Milkground bekannt, dass sie die Zusammenarbeit mit Mbappé eingestellt haben. Es wurde auch berichtet, dass die Möglichkeit, neue Follower auf einigen Social-Media-Seiten des Fußballers in China hinzuzufügen, eingeschränkt wurde. Es kursierten Informationen, dass das chinesische Staatsfernsehen die Übertragung von La-Liga-Spielen vorübergehend eingestellt habe.

Am 27. Oktober räumte Mbappé ein, dass sein Kommentar unangemessen war, und entschuldigte sich beim chinesischen Volk und allen, die sich durch seine Worte beleidigt fühlten. Der Fußballer erklärte, dass er nicht die Absicht hatte, eine solche Reaktion hervorzurufen, und dass er das chinesische Volk und seine Geschichte respektiere.

Auf diese Weise wirkte sich ein Scherz im Internet auch auf die kommerziellen Partnerschaften des berühmten Fußballers in China aus.

Kylian MbappéMao ZedongChinaDongpengFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Verträge gekündigt, nun auch aus Spielen entfernt: Mbappés Verluste in ChinaVerträge gekündigt, nun auch aus Spielen entfernt: Mbappés Verluste in China28 Oktober 20:22Chinesische Giganten kündigen Millionenverträge mit Mbappé an einem TagChinesische Giganten kündigen Millionenverträge mit Mbappé an einem Tag27 Oktober 14:02Forbes enthüllt: Donald Trumps Vermögen ist auf 7,3 Milliarden Dollar gestiegenForbes enthüllt: Donald Trumps Vermögen ist auf 7,3 Milliarden Dollar gestiegen16 September 08:18Führer der Turkstaaten eröffnen Park der Zivilisationen in AnkaraFührer der Turkstaaten eröffnen Park der Zivilisationen in AnkaraHeute 15:26Aufregung in Kasachstan: Bodenreinigung mit Tuch mit Barcelona-Emblem (Video)Aufregung in Kasachstan: Bodenreinigung mit Tuch mit Barcelona-Emblem (Video)Heute 15:24Weizen und Baumwolle brachten keinen Gewinn: Was zwingt afghanische Bauern zum Bruch des Verbots?Weizen und Baumwolle brachten keinen Gewinn: Was zwingt afghanische Bauern zum Bruch des Verbots?Heute 15:14
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Ein selbsternannter Prophet aus Ghana baut Schiffe zur Rettung der Menschheit
Ein selbsternannter Prophet aus Ghana baut Schiffe zur Rettung der Menschheit