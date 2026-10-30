Blutige Gesichter und zerrissene Kleidung: Details zum Tumult im armenischen Parlament (Video)

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Blutige Gesichter und zerrissene Kleidung: Details zum Tumult im armenischen Parlament (Video)

Im armenischen Parlament ist eine politische Debatte erneut in eine Schlägerei und öffentliche Unruhen ausgeartet. Der heftige Streit zwischen Vertretern der Regierungspartei und der Opposition beschränkte sich nicht nur auf den Plenarsaal, sondern setzte sich trotz des Widerstands der Sicherheitskräfte auch in den Fluren des Parlaments fort.

Infolge der Auseinandersetzung erlitt einer der Abgeordneten eine blutige Nase, bei einem anderen wurde die Kleidung zerrissen, woraufhin die Parlamentssitzung außerordentlich unterbrochen wurde.

Wie begann der Streit?

Die Lage eskalierte zu Beginn der Plenarsitzung am Morgen des 29. Oktober 2026:

  • Beteiligte Parteien: An der Konfrontation waren Abgeordnete der regierenden Partei „Zivilvertrag“ sowie der oppositionellen Fraktion „Starkes Armenien“ beteiligt;

  • Grund für die Meinungsverschiedenheit: Während der Rede des Abgeordneten Taron Tschachojan am Rednerpult begann ein verbaler Schlagabtausch mit Vertretern der Opposition, der innerhalb weniger Sekunden in eine offene Konfrontation überging;

  • Handlung des Vizepräsidenten: Als der Streit seinen Höhepunkt erreichte, warf der Parlamentsvizepräsident Waagn Aleksanjan, anstatt die Situation zu beruhigen, einen Stuhl in Richtung der Oppositionsabgeordneten.

Fortsetzung im Flur und Verletzungen

Obwohl Sicherheitskräfte eingriffen und versuchten, die Abgeordneten zu trennen, hörte der Tumult nicht auf:

  • Schlägerei im Flur: Die aus dem Plenarsaal verwiesenen Abgeordneten gingen im Flur des Gebäudes erneut aufeinander los und setzten die Schlägerei fort;

  • Verletzte: Während der Schlägerei brach sich einer der Abgeordneten die Nase und blutete, bei einem anderen Volksvertreter wurde der offizielle Anzug zerrissen;

  • Unterbrechung der Sitzung: Da die Situation nicht unter Kontrolle zu bringen war, sah sich das Präsidium gezwungen, die laufende Sitzung des Parlaments vorübergehend auszusetzen.

Diese Spannungen in den politischen Kreisen Armeniens und die Fälle physischer Gewalt innerhalb der Parlamentsmauern werden von der Öffentlichkeit und Experten scharf kritisiert.

ArmenienParlamentZivilvertragTaron TschachojanWaagn Aleksanjan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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