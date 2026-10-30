Aufregung in Kasachstan: Bodenreinigung mit Tuch mit Barcelona-Emblem (Video)

In der kasachischen Hauptstadt Astana verbreitete sich in den sozialen Medien ein Video, das zeigt, wie ein Boden mit einem Tuch gereinigt wurde, auf dem das Emblem des Fußballclubs FC Barcelona abgebildet war. Der Vorfall löste unter Fußballfans hitzige Diskussionen aus.

Der Vorfall ereignete sich in der Sportarena „Barys Arena“ nach den Wettbewerben im Rahmen der Ringer-Weltmeisterschaft. Im Video ist zu sehen, wie eine Reinigungskraft die Ringermatte mit einem Tuch abwischt, das das Logo des spanischen Vereins FC Barcelona trägt.

Einige Fans werteten dies als Respektlosigkeit gegenüber dem Verein und seinen Symbolen. Andere reagierten mit Humor auf die Situation. Sogar Fans des Erzrivalen Real Madrid beteiligten sich an der Diskussion und machten sich über den Verein lustig.

Bisher ist unklar, wie das Tuch in die Hände der Frau gelangte und ob sie das Vereinslogo darauf überhaupt erkannte. Von den Organisatoren gab es bisher keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall.

Zur Erinnerung: Die Ringer-Weltmeisterschaft findet vom 24. Oktober bis zum 1. November in Astana statt.