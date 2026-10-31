USA genehmigen Verkauf von Patriot-Raketen an die Ukraine im Wert von 2,1 Milliarden Dollar

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USA genehmigen Verkauf von Patriot-Raketen an die Ukraine im Wert von 2,1 Milliarden Dollar

Das US-Außenministerium hat offiziell ein Großgeschäft über den möglichen Verkauf modernster PAC-3 MSE -Raketen für die Patriot-Flugabwehrsysteme an die Ukraine genehmigt. Der geschätzte Gesamtwert dieses Vertrages beläuft sich auf 2,1 Milliarden Dollar. Ein wesentlicher Aspekt der Vereinbarung ist, dass der Waffenverkauf nicht aus dem US-Haushalt finanziert wird, sondern vollständig durch Zuschüsse und Kredite internationaler Partner gedeckt ist.

Ein wesentlicher Aspekt der Vereinbarung ist, dass der Waffenverkauf nicht aus dem US-Haushalt finanziert wird, sondern vollständig durch Zuschüsse und Kredite internationaler Partner gedeckt ist.

Paket der Vereinbarung und Finanzierungsquellen

Nach offiziellen Angaben des Außenministeriums erfolgt der Verkauf im Rahmen des Programms für ausländische Militärverkäufe (FMS):

  • Bestellumfang: Die ukrainische Seite hat eine offizielle Anfrage für den Kauf von etwa 500 PATRIOT PAC-3 Raketensowie der dazugehörigen Ersatzteile und Softwarepakete gestellt;

  • Neueste Modifikation: Wie CNN berichtet, handelt es sich um die derzeit leistungsstärkste und modernste PAC-3 MSE -Raketenmodifikation im Arsenal;

  • Zahlungsquellen: Der Vertragswert (2,1 Mrd. Dollar) wird durch Mittel finanziert, die von Kanada, Deutschland und Norwegen im Rahmen des JUMPSTART-Programms bereitgestellt wurden, sowie durch ukrainische nationale Mittel, die aus EU-Krediten stammen. Der US-Haushalt wird hierfür nicht belastet.

Was ist mit der lokalen Produktion und der Lizenz?

Die zuvor diskutierten Pläne zur Produktion der Raketen auf ukrainischem Territorium wurden gestoppt:

  • Trumps Initiative: Im Sommer 2026 hatte US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit einer speziellen Lizenz für die Produktion von Patriot-Raketen in der Ukraine zur Sprache gebracht;

  • Position von Rubio und dem Weißen Haus: Anfang September betonte jedoch US-Außenminister Marco Rubio, dass die Erteilung einer solchen Lizenz ein komplexer technologischer Prozess sei und die Sicherheitsprobleme der Ukraine in naher Zukunft nicht schnell lösen könne. Daraufhin wurden die Diskussionen über eine Produktionsverlagerung beendet;

  • Lieferzeitraum: Bisher hat das Außenministerium keine genauen Zeitpläne für die Übergabe der 500 Raketen bekannt gegeben.

Es wird erwartet, dass dieses Großgeschäft die Stabilität der ukrainischen Luftverteidigung stärkt und zum Schutz strategischer Infrastrukturen beiträgt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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