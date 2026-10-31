Großes Comeback nach Kieferbruch: Jake Paul steigt in Dubai in den Ring

Der bekannte amerikanische Boxer, YouTuber und Gründer von Most Valuable Promotions (MVP) Jake Paul hat offiziell die Wiederaufnahme seiner Profiboxkarriere angekündigt. Der 29-jährige Kämpfer wird kurz vor den Feiertagen — am 24. Dezember bei einem großen Boxevent in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, in den Ring steigen.

Obwohl das Datum und der Ort für Jake Pauls Rückkehr bestätigt sind, bleibt der Name seines kommenden Gegners vorerst geheim.

„Jemand wird definitiv ausgeknockt“: Pauls aufsehenerregendes Statement

In einer offiziellen Pressemitteilung in den sozialen Medien betonte Paul, dass seine Ziele feststehen:

„Kurz vor Weihnachten will ich nur eines: in Dubai boxen! Ich habe Jahre damit verbracht, den Leuten das Gegenteil zu beweisen, und bin gegen Gegner angetreten, von denen viele dachten, sie würden sich nicht trauen, gegen mich zu kämpfen. Nichts davon hat mein Vertrauen in mich selbst und meine Ziele erschüttert. Ich bin hungriger auf den Sieg als je zuvor und kehre am Donnerstag, den 24. Dezember, in Dubai in den Ring zurück. Dubai ist eine Stadt, die groß denkt, Stereotypen bricht und keine Grenzen kennt. Wir haben viele Kandidaten auf unserer Liste. Wir werden sehen, wer von ihnen den Vertrag unterschreibt. Dubai, frohe Feiertage! Santa Paul kommt in die Stadt und jemand wird ausgeknockt werden.“

Harte Prüfung: Der schreckliche Kampf gegen Anthony Joshua

Diese Rückkehr von Jake Paul ist der erste Schritt nach der schwersten Niederlage seiner Karriere:

Details zum letzten Kampf: Der amerikanische Kämpfer stand zuletzt im Dezember letzten Jahres gegen den ehemaligen Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua im Ring;

Schwere Verletzung: In der 6. Runde jenes Kampfes erlitt Jake Paul durch einen harten Schlag von Joshua einen doppelten Kieferbruch und musste sich einer langwierigen Behandlung unterziehen;

Ziel des Comebacks: Nach einer schweren Operation und der Rehabilitationsphase will Paul wieder in den Ring steigen und seine Siegesserie in der Profikarriere fortsetzen.

Detaillierte Informationen darüber, in welcher Arena der kommende Kampf stattfinden wird und wer sich bereit erklärt, Jake Pauls Schlägen standzuhalten, werden in den kommenden Wochen von Most Valuable Promotions offiziell bekannt gegeben.