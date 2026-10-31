„Hollywood stirbt, die Demokraten haben es zerstört“: Trump über die Rettung der Filmindustrie

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„Hollywood stirbt, die Demokraten haben es zerstört“: Trump über die Rettung der Filmindustrie

Der US-Präsident Donald Trump betonte, dass sich die Filmindustrie des Landes in einer tiefen und katastrophalen Krise befinde, und machte dafür offen die Wirtschafts- und Steuerpolitik der Demokraten verantwortlich. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida erklärte das Staatsoberhaupt, dass Hollywood, ein Symbol Amerikas, durch die Abwanderung von Filmproduktionsstudien ins Ausland verödet sei.

Laut Trump sind viele große Filmstudios massenhaft nach Kanada und in andere ausländische Staaten abgewandert, wo Steuern und Produktionskosten niedriger sind, was dem Bundesstaat Kalifornien und der Wirtschaft des gesamten Landes einen schweren finanziellen Schlag versetzt hat.

„Sie kommen in mein Büro und bitten um Hilfe“: Trumps scharfe Erklärung

Der US-Führer enthüllte, dass Vertreter der Filmindustrie, obwohl sie ihn früher scharf kritisiert hatten, nun aufgrund der zugespitzten Lage Hilfe vom Weißen Haus erwarten:

  • Erzwungene Appelle: „Hollywood ist wegen ausländischer Staaten leer geworden. Die Demokraten haben das zugelassen. Leute, die jahrelang schlecht über mich geredet haben, sitzen jetzt in meinem Büro und bitten um Rettung...“, sagte Trump;

  • Vorschlag für Steuervergünstigungen: „Sie bitten jetzt um Steuervergünstigungen, weil ihre Branche in diesem Land stirbt. Und ich werde ihnen diese Vergünstigungen höchstwahrscheinlich gewähren.“

Sonderbotschafter für Hollywood und die zehnfache Rendite des Budgets

Es werden konkrete Mechanismen und Schritte zur Rückkehr der Filmindustrie in die USA entwickelt:

  • Ernennung von Jon Voight: Trump erinnerte daran, dass er dieses Thema mit dem bekannten Schauspieler und Oscar-Preisträger Jon Voight besprochen und ihn zu seinem Sonderbeauftragten für Hollywood-Angelegenheiten ernannt habe;

  • „Die Ausgaben werden sich verzehnfachen“: Der Präsident äußerte seine volle Zuversicht, dass diese Steuerpräferenzen das Bundesbudget nicht belasten werden, sondern im Gegenteil durch die Schaffung tausender neuer Arbeitsplätze und den wirtschaftlichen Aufschwung die Ausgaben zehnfach in die Staatskasse zurückfließen werden.

Diese Initiative des US-Präsidenten könnte große Transformationen in der Weltkinematografie einleiten und den Anstoß für große Megastudios geben, die es gewohnt waren, in den letzten Jahren Filme in Kanada und Europa zu drehen, wieder nach Kalifornien zurückzukehren.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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