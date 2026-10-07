Werden soziale Netzwerke für Kinder gesperrt? Kasachstans Premierminister enthüllt brisanten Plan

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Werden soziale Netzwerke für Kinder gesperrt? Kasachstans Premierminister enthüllt brisanten Plan

In Zentralasien wird eine beispiellos strenge Initiative zur digitalen Sicherheit und zum Schutz Minderjähriger vor schädlichen Inhalten im Internet vorangetrieben. Die kasachische Regierung prüft die Möglichkeit, persönliche Profile von Bürgern unter 16 Jahren auf großen Online-Plattformen und in sozialen Netzwerken vorübergehend zu blockieren.

Diese brisante Information gab der Premierminister der Republik, Oljas Bektenow, in seiner Antwort auf eine offizielle Anfrage der Parlamentsabgeordneten (Kurultai) bekannt.

Übergangszeit und Kontosperrungen: Neuer Gesetzesentwurf fertig

Der Regierungschef betonte, dass die Einführung neuer Mechanismen zum Schutz von Kindern schrittweise erfolgen werde:

  • Anpassungszeitraum: Zur Anpassung an die neuen strengen Anforderungen wird eine spezielle Übergangsphase festgelegt;

  • Vorübergehende Kontosperrung: Während dieses Zeitraums ist geplant, die Aktivitäten der Konten von Nutzern unter 16 Jahren vorübergehend auszusetzen (zu blockieren);

  • Gesetzliche Änderungen: Die Regierung hat ein Paket mit entsprechenden Änderungen am bestehenden Gesetz „Über Online-Plattformen und Online-Werbung“ ausgearbeitet, das derzeit von den Parlamentsabgeordneten geprüft wird.

Wie erfolgt die Altersprüfung? Künstliche Intelligenz und Plattform-Tools

Nachdem die entsprechenden Änderungen vom Parlament offiziell gebilligt wurden, wird ein strenges technisches Reglement zur Altersverifizierung der Nutzer verabschiedet:

  • Interne Algorithmen: Zur Kontrolle der Altersgrenze werden die spezifischen Software-Tools der Netzwerke eingesetzt;

  • Einsatz von Künstlicher Intelligenz: Altersfilter in den Netzwerken werden mithilfe moderner Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) verstärkt;

  • Aktivitätsanalyse: Das tatsächliche Alter wird durch eine tiefgreifende Analyse der Aktivitäten, Abonnements und veröffentlichten Inhalte des Nutzers auf seiner Seite bestimmt.

Zusammenarbeit mit internationalen Giganten

Die Regierung plant, in diesem Prozess einen direkten Dialog mit internationalen Internetplattformen zu führen:

  • Oljas Bektenow betonte, dass der Entwurf des normativen Dokuments vorab vollständig mit den lokalen Vertretungen der Internetplattformen (Meta, TikTok und andere große Netzwerke) abgestimmt werde;

  • Diese Initiative zielt nicht nur darauf ab, Minderjährige im digitalen Raum zu schützen, sondern auch Online-Werbung und die Rechtsstaatlichkeit auf ein neues Niveau zu heben.

Diese Erfahrung Kasachstans und die zu verabschiedenden gesetzlichen Mechanismen könnten für die gesamte zentralasiatische Region, einschließlich Usbekistan, zu einem wichtigen Vorbild für künftige Reformen zur Gewährleistung der Sicherheit von Kindern im Internet werden.

Oljas BektenowKasachische RegierungOnline-Plattformen und Online-WerbungKI-TechnologienKinderschutz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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