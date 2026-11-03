Was ist der größte Reichtum im Leben? Eine Lektion aus dem Leben einer schwerkranken Bloggerin

·4·Welt
Was ist der größte Reichtum im Leben? Eine Lektion aus dem Leben einer schwerkranken Bloggerin

Im Internet verbreitet sich ein bewegender Text, der daran erinnert, dass der wahre Reichtum im Leben eines Menschen nicht Geld, Ruhm oder Luxus sind, sondern Gesundheit und die eigenen Liebsten. Er enthält die vermeintlichen letzten Worte der Modebloggerin Kyrzayda Rodriguez, die im Alter von 40 Jahren an Magenkrebs verstarb.

Die in der Dominikanischen Republik geborene Kyrzayda Rodriguez wurde durch ihre Blogs über Mode und Stil bekannt. Ende 2017 gab sie bekannt, dass sie an Magenkrebs im vierten Stadium erkrankt war. Während ihres Kampfes gegen die Krankheit sprach sie offen mit ihren Followern über ihre Behandlung, den Haarausfall und die Veränderungen in ihrem Alltag.

Die Bloggerin verstarb am 9. September 2018 im Alter von 40 Jahren. In den Beiträgen, die sie in den letzten Monaten ihres Lebens verfasste, nahmen Gedanken über den Wert von Gesundheit, Familie und Angehörigen einen besonderen Stellenwert ein. Sie schrieb beispielsweise darüber, wie sich ihr Lebensstil aufgrund der Krankheit verändert hatte und wie selbst das Essen und einfache Bewegungen zur Herausforderung wurden. Zudem betonte sie, wie sehr sie die Zeit mit ihren Liebsten und die kleinen Freuden des Lebens zu schätzen lernte.

In dem Text vergleicht die Autorin ihr früheres luxuriöses Leben mit ihrem Zustand nach der Erkrankung. Darin heißt es:

— Ich besaß eines der teuersten Autos der Welt. Heute sitze ich in einem Rollstuhl.

— Meine Marke verkaufte luxuriöse Kleidung, Schuhe und wertvolle Accessoires. Jetzt liege ich in ein Krankenhauslaken gehüllt da.

— Ich hatte Millionen auf meinem Konto, aber heute können sie mir in keiner Weise helfen.

— Ich lebte in einem Schloss, heute liege ich auf engstem Raum im Krankenhaus. Ich machte Urlaub in Fünf-Sterne-Hotels, jetzt verbringe ich meine Tage in Krankenzimmern.

— Ich habe Hunderte Autogramme gegeben, heute findet sich meine Unterschrift nur noch auf medizinischen Dokumenten.

— Ich hatte sieben Stylisten, heute habe ich sogar meine Haare verloren. Ich reiste in Privatjets, jetzt brauche ich Hilfe, um meine einfachsten Bedürfnisse zu erfüllen.

— Ich genoss die besten Speisen, heute beschränkt sich meine Ernährung auf ein paar Tabletten und einen Schluck Wasser.

Am Ende des Textes werden Gedanken geteilt, die den Menschen dazu anregen sollen, tiefer über das Leben nachzudenken:

„Geld, Ruhm und Luxus haben heute für mich nicht mehr die Bedeutung wie früher. Denn es gibt keinen wertvolleren Reichtum als die Gesundheit.

Wenn du deine Gesundheit hast, Brot auf dem Tisch, ein Dach über dem Kopf und deine Familie an deiner Seite, dann glaube mir: Du besitzt die wichtigsten Güter für ein glückliches Leben.“

Kyrzayda RodriguezMagenkrebsModebloggerinLebensweisheitenGesundheit
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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