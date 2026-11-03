Zusammenprall von Mode und Politik: Kontroverser Auftritt zum Thema Israel und Palästina auf dem Laufsteg in Pakistan

·95·Welt
Zusammenprall von Mode und Politik: Kontroverser Auftritt zum Thema Israel und Palästina auf dem Laufsteg in Pakistan

In der pakistanischen Kulturhauptstadt Lahore fand die renommierte LAAM Fashion Week statt, die durch ein Ereignis in Erinnerung blieb, das in der internationalen Öffentlichkeit und in den sozialen Medien für große Diskussionen sorgte. Die lokale Designermarke „Dreams of Arthur“ präsentierte während der Modenschau ihrer neuen Kollektion ein unerwartetes politisches Statement.

Auf der Rückseite einer schwarzen Oversize-Jacke, die eines der Models auf dem Laufsteg trug, war in großen weißen Buchstaben der kontroverse Slogan „MAKE ISRAEL PALESTINA AGAIN“ zu lesen.

Details zur Show und die Atmosphäre auf dem Laufsteg

Während der Show auf dem Laufsteg in Lahore präsentierten die Models vor den Besuchern und Kameras die Hauptidee der Kollektion:

  • Die Jacke mit dem Slogan: Das präsentierte Kleidungsstück bestand aus einer weit geschnittenen, schwarzen Oversize-Jacke und einer Kopfbedeckung, wobei die Aufschrift auf der Rückseite als zentrales visuelles Element diente;

  • Öffentliche Reaktion: Als das Model dem Publikum den Rücken zukehrte, wurde die Aufschrift von den Fotografen aus nächster Nähe festgehalten und verbreitete sich unmittelbar nach Ende der Veranstaltung viral in den sozialen Netzwerken;

  • Politischer Unterton: Nutzer sozialer Medien und Analysten bewerteten diesen Schritt als den Versuch der Designer, ihre Haltung zur angespannten geopolitischen Lage im Nahen Osten durch die Sprache der Mode auszudrücken.

Mode und politische Statements: Wo liegt die Grenze?

In den letzten Jahren ist es auf internationalen Fashion Weeks und renommierten Bühnen immer beliebter geworden, Aufmerksamkeit auf gesellschaftspolitische Themen zu lenken:

  • Strudel der Kontroversen: Der Auftritt der Marke „Dreams of Arthur“ wurde in den Netzwerken zwiespältig aufgenommen — während einige Nutzer dies als Unterstützung für die Palästinenser sahen, äußerten andere ihre Ablehnung gegenüber der Verwendung solch radikaler Slogans bei kulturellen Veranstaltungen und auf Modebühnen;

  • Grenzen in der Kunst: Experten merken an, dass sich die Modekunst zunehmend zu einer Plattform für die Debatte globaler Konflikte entwickelt, politische Ansichten jedoch die Neutralität und den ästhetischen Wert des Designs in den Hintergrund drängen könnten.

Dieser Vorfall auf der Fashion Week in Lahore hat einmal mehr gezeigt, dass die Modeindustrie nicht mehr nur eine Präsentation von Kleidung ist, sondern zunehmend zum Echo eines großen politischen Schauplatzes wird.

LAAM Fashion WeekDreams of ArthurLahoreNahostkonfliktMode und Politik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mohammed bin Salman verurteilt Angriffe auf Gaza und Übergriffe auf Al-Aqsa scharfMohammed bin Salman verurteilt Angriffe auf Gaza und Übergriffe auf Al-Aqsa scharf2 Oktober 15:26Trump-Administration verweigert Mahmud Abbas Visum für die UN-GeneralversammlungTrump-Administration verweigert Mahmud Abbas Visum für die UN-Generalversammlung17 September 15:02Globaler Boykott gegen Ralph Lauren: Gal Gadot stürzt Mode-Giganten in eine KriseGlobaler Boykott gegen Ralph Lauren: Gal Gadot stürzt Mode-Giganten in eine Krise15 September 11:14Spaltung in der „Islamischen NATO“: Pakistan verweigert Saudi-Arabien den BeistandSpaltung in der „Islamischen NATO“: Pakistan verweigert Saudi-Arabien den Beistand11 September 00:02Die Welt spaltet sich in neue Militärblöcke: Die Konfrontation zwischen Israel und der Türkei erreicht ihren HöhepunktDie Welt spaltet sich in neue Militärblöcke: Die Konfrontation zwischen Israel und der Türkei erreicht ihren Höhepunkt13 September 18:50Saudi-arabischer Kronprinz lehnt gemeinsame Militärschläge mit Israel gegen Huthi abSaudi-arabischer Kronprinz lehnt gemeinsame Militärschläge mit Israel gegen Huthi ab14 Oktober 23:05
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?