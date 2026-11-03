In der pakistanischen Kulturhauptstadt Lahore fand die renommierte LAAM Fashion Week statt, die durch ein Ereignis in Erinnerung blieb, das in der internationalen Öffentlichkeit und in den sozialen Medien für große Diskussionen sorgte. Die lokale Designermarke „Dreams of Arthur“ präsentierte während der Modenschau ihrer neuen Kollektion ein unerwartetes politisches Statement.

Auf der Rückseite einer schwarzen Oversize-Jacke, die eines der Models auf dem Laufsteg trug, war in großen weißen Buchstaben der kontroverse Slogan „MAKE ISRAEL PALESTINA AGAIN“ zu lesen.

Details zur Show und die Atmosphäre auf dem Laufsteg

Während der Show auf dem Laufsteg in Lahore präsentierten die Models vor den Besuchern und Kameras die Hauptidee der Kollektion:

Die Jacke mit dem Slogan: Das präsentierte Kleidungsstück bestand aus einer weit geschnittenen, schwarzen Oversize-Jacke und einer Kopfbedeckung, wobei die Aufschrift auf der Rückseite als zentrales visuelles Element diente;

Öffentliche Reaktion: Als das Model dem Publikum den Rücken zukehrte, wurde die Aufschrift von den Fotografen aus nächster Nähe festgehalten und verbreitete sich unmittelbar nach Ende der Veranstaltung viral in den sozialen Netzwerken;

Politischer Unterton: Nutzer sozialer Medien und Analysten bewerteten diesen Schritt als den Versuch der Designer, ihre Haltung zur angespannten geopolitischen Lage im Nahen Osten durch die Sprache der Mode auszudrücken.

Mode und politische Statements: Wo liegt die Grenze?

In den letzten Jahren ist es auf internationalen Fashion Weeks und renommierten Bühnen immer beliebter geworden, Aufmerksamkeit auf gesellschaftspolitische Themen zu lenken:

Strudel der Kontroversen: Der Auftritt der Marke „Dreams of Arthur“ wurde in den Netzwerken zwiespältig aufgenommen — während einige Nutzer dies als Unterstützung für die Palästinenser sahen, äußerten andere ihre Ablehnung gegenüber der Verwendung solch radikaler Slogans bei kulturellen Veranstaltungen und auf Modebühnen;

Grenzen in der Kunst: Experten merken an, dass sich die Modekunst zunehmend zu einer Plattform für die Debatte globaler Konflikte entwickelt, politische Ansichten jedoch die Neutralität und den ästhetischen Wert des Designs in den Hintergrund drängen könnten.

Dieser Vorfall auf der Fashion Week in Lahore hat einmal mehr gezeigt, dass die Modeindustrie nicht mehr nur eine Präsentation von Kleidung ist, sondern zunehmend zum Echo eines großen politischen Schauplatzes wird.