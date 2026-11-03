Was sagte Unai Emery vor dem Duell gegen den FC Barcelona im Camp Nou?

Der Cheftrainer des englischen Klubs Aston Villa, Unai Emery, hat den Namen des Hauptfavoriten auf den Gewinn der UEFA Champions League in dieser Saison bekannt gegeben.

The Touchline Laut Informationen von berichtet der erfahrene Europapokal-Experte, dass der FC Barcelona aus Katalonien der größte Favorit auf den Titel ist. Bemerkenswert ist, dass der spanische Trainer diese Äußerungen unmittelbar vor dem wichtigen Aufeinandertreffen mit den „Blaugrana“ machte.

Großer Kampf im Camp Nou: Wann beginnt das Spiel?

Das Spitzenspiel des 4. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League verspricht ein echtes Fußballfest für die Fans zu werden:

Spielzeit und Stadion: Die Partie beginnt in der Nacht vom 3. auf den 4. November um 01:00 Uhr Ortszeit in der prächtigen Arena Camp Nou in Barcelona;

Emerys Taktik: Emery, der den spanischen Fußball und den Spielstil des FC Barcelona bestens kennt, zieht mit seinem Plan für Konter gegen seinen ehemaligen Rivalen die Aufmerksamkeit vieler Analysten auf sich.

Tabellensituation: Favorit hinten, Außenseiter vorne

Vor dem direkten Duell ist die Tabellensituation der Teams überraschend:

Aston Villa mit 100-prozentiger Ausbeute: Die Mannschaft aus Birmingham sorgt in der laufenden Saison für eine Sensation – sie hat alle drei bisherigen Spiele gewonnen und liegt mit 9 Punkten auf dem 2. Platz; FC Barcelona in der Verfolgerrolle:

Die Schützlinge von Hansi Flick haben in den letzten drei Spielen zwei Siege und eine Niederlage erzielt und stehen mit 6 Punkten auf dem 8. Rang; 3 Punkte Differenz: Wenn die Katalanen zu Hause gewinnen, ziehen sie in der Tabelle mit ihrem Gegner gleich. Die Mannschaft aus Birmingham hingegen will durch einen Punktgewinn ihren Platz in der Spitzengruppe festigen.

Unai Emery, der seinen Gegner hoch einschätzt, wird zweifellos versuchen, mit seinem Team im Camp Nou für eine weitere Sensation zu sorgen. Agar kataloniyaliklar o‘z maydonlarida g‘alaba qozonsa, turnir jadvalida raqibi bilan ochkolarini tenglashtirib oladi. Birmingemliklar esa ochko olish orqali peshqadamlar qatoridagi o‘rnini mustahkamlashni ko‘zlamoqda.

Raqibiga yuqori baho bergan Unai Emeri o‘z jamoasi bilan «Kamp Nou»da navbatdagi shov-shuvli natijani qayd etishga urinib ko‘rishi aniq.