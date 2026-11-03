Neues digitales Schutzsystem für Studierende in Notfällen gestartet

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Neues digitales Schutzsystem für Studierende in Notfällen gestartet

In Usbekistan wurde eine einheitliche digitale Plattform zur Gewährleistung der Sicherheit von Studierenden an Hochschuleinrichtungen, zur Vereinfachung des Zugangs zu bildungsbezogenen Informationen und zur Steigerung des täglichen Komforts eingeführt — «Xavfsiz talaba» die mobile App wurde offiziell in Betrieb genommen.

Dieses Projekt wurde als umfassendes Ökosystem entwickelt, das alle für Studierende notwendigen Basisinformationen, tägliche digitale Dienste sowie Notfall-Sicherheitsfunktionen an einem Ort vereint.

Alle Dienste auf einer Plattform: Was kann die App?

Die neue mobile Anwendung umfasst eine Reihe praktischer Funktionen, um das Studentenleben zu erleichtern:

  • Digitaler Studentenausweis: Das Mitführen von Papierdokumenten entfällt – über die App können die elektronische Studentenkarte und ein persönlicher QR-Code vollständig genutzt werden;

  • Bildungsprozess und Anwesenheitskontrolle: Studierende können ihre Anwesenheit, Noten, Stundenpläne sowie Informationen zu ihrem Wohnort (Wohnheim oder Mietwohnung) direkt verfolgen;

  • Beschwerdesystem: Es wurde die Möglichkeit geschaffen, Vorschläge und Beschwerden online an die Verwaltung und Verantwortliche zu senden sowie den Bearbeitungsstatus in Echtzeit zu prüfen;

  • Karte des öffentlichen Nahverkehrs: Um Studierenden die Fortbewegung in der Stadt zu erleichtern, werden Buslinien und die genaue Position der Verkehrsmittel auf einer interaktiven Karte angezeigt.

Lebensrettende «SOS»-Taste: Eine neue Stufe der Sicherheit

Der wichtigste und strategisch bedeutendste Teil der Anwendung ist das Notfall-Sicherheitsmodul:

  • Sofortige Signalübertragung: In unangenehmen oder gefährlichen Situationen reicht es aus, wenn der Student in der App die spezielle «SOS» Taste drückt;

  • Präzise Geoposition: Sobald das Signal aktiviert wird, werden die genauen geografischen Koordinaten des Standorts des Studierenden sofort an den Sicherheitsdienst der Einrichtung und die zuständigen Behörden übermittelt, was ein schnelles Eintreffen der Hilfe garantiert.

Die mobile App «Xavfsiz talaba» ist für alle Nutzer kostenlos und kann bereits in den offiziellen Internet-Stores Google Play sowie App Store heruntergeladen werden.

Xavfsiz talabaHochschulbildungDigitale BildungMobile AppUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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