Im usbekischen Sport wurde ein einzigartiger Fall registriert, der für echtes Aufsehen sorgt. Ein erst 14-jähriger Schüler aus Buchara hat mit seinen erstaunlichen anthropometrischen Daten – stolze 2 Meter und 18 Zentimeter Körpergröße – die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Sportfunktionäre auf sich gezogen.

Vertreter des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan, insbesondere Otabek Umarov, trafen sich persönlich mit dem jungen Athleten und machten keinen Hehl aus ihrer Bewunderung für seine Größe und seinen Körperbau.

Erstaunliche Werte: Bucharas neuer Hüne

Die körperlichen Parameter des Athleten dürften selbst die Scouts der führenden Basketball-Ligen der Welt interessieren:

Alter und Größe: Der Teenager ist erst 14 Jahre alt, aber seine Körpergröße hat bereits 218 Zentimeter erreicht, wobei er sich noch in der Wachstums- und Entwicklungsphase befindet;

Gewicht und athletischer Zustand: Der junge Sportler wiegt 96 Kilogramm, kann seinen Körper frei koordinieren und zeigt eine gute Beweglichkeit auf dem Spielfeld;

Der Unterschied auf den Bildern: Auf den aufgenommenen Fotos und Videos ist deutlich zu sehen, dass der 14-jährige Athlet die neben ihm stehenden Erwachsenen und Gleichaltrigen um einen halben Kopf überragt, was sein einzigartiges genetisches Potenzial unterstreicht.

Ein großes Sprungbrett für den usbekischen Basketball

In einer Zeit, in der im Land umfassende Arbeiten zur Hebung der Mannschaftssportarten, insbesondere des Basketballs, auf ein neues Niveau geleistet werden, ist das Auftauchen eines solchen Talents eine große Chance:

Professionelle Vorbereitung: Experten sind der Meinung, dass er bei richtiger medizinischer und körperlicher Belastung sowie unter der Anleitung professioneller Trainer zu einem Star auf Ebene der Nationalmannschaft und internationaler Vereine werden kann;

Aufmerksamkeit und Unterstützung: Das Treffen mit Otabek Umarov zeigt, dass die Karriere des jungen Athleten unter der vollen Kontrolle und Unterstützung des Staates und der Sportverbände stehen wird.

Es wird erwartet, dass der Teenager aus Buchara, der bereits mit 14 Jahren eine Körpergröße von 2,18 Metern aufweist, in naher Zukunft zu einem zentralen Schlüsselspieler nicht nur für Usbekistan, sondern für den gesamten kontinentalen Basketball wird.