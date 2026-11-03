90-jähriger japanischer Bodybuilder tritt bei Weltmeisterschaft gegen jüngere Konkurrenten an

Der 90-jährige japanische Bodybuilder Toshisuke Kanazawa sorgte bei der Weltmeisterschaft für Staunen. Er trat auf der Bühne gegen Athleten an, die mehrere Jahrzehnte jünger waren als er.

Wie bekannt wurde, fand am 30. Oktober in Spanien die von der IFBB organisierte Bodybuilding-Weltmeisterschaft statt. An dem Wettbewerb nahmen Athleten über 50 Jahren teil, darunter auch der 90-jährige Kanazawa. Einige seiner Konkurrenten waren bis zu 40 Jahre jünger.

Kanazawa hat bereits zuvor durch seine sportlichen Erfolge Aufmerksamkeit erregt. Im August dieses Jahres gewann er zum 19. Mal die japanische Meisterschaft.

Diesmal konnte der Athlet zwar keinen der vorderen Plätze belegen. Dennoch sorgte seine Teilnahme am Wettbewerb für großen Applaus beim Publikum.

Bemerkenswert ist, dass Kanazawa trotz seines Alters nicht ans Aufhören denkt und plant, auch mit 93 Jahren an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Dieses Ziel unterstreicht einmal mehr seine Leidenschaft und Entschlossenheit für den Sport.