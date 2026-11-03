Piloten entdecken mysteriöses Objekt am Himmel über den USA

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Piloten entdecken mysteriöses Objekt am Himmel über den USA

Über dem US-Bundesstaat Ohio ereignete sich ein Vorfall, der Piloten in Erstaunen versetzte. Die Flugzeugbesatzung berichtete, ein unbekanntes, silbernes, kapselartiges Objekt gesehen zu haben, das sich mit hoher Geschwindigkeit bewegte.

Der Vorfall ereignete sich am 16. August. Berichten zufolge bemerkten die Piloten das seltsame Objekt über sich, während das Flugzeug in einer Höhe von etwa 12,5 Kilometern flog.

Die Besatzung gab an, dass das Objekt etwa 10 Meter lang war. Das Interessanteste daran ist, dass es weder auf den Radarsystemen des Flugzeugs noch im Kollisionswarnsystem erschien.

Das NUFORC (National UFO Reporting Center), das den Vorfall untersuchte, veröffentlichte am 26. Oktober seine Schlussfolgerungen.

Was das beobachtete Objekt jedoch tatsächlich ist, konnte bisher nicht geklärt werden. Es gibt zudem keine Beweise dafür, dass es mit Außerirdischen oder unbekannten Fluggeräten in Verbindung steht.

Somit bleibt das mysteriöse Ereignis am Himmel über Ohio vorerst ungeklärt.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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