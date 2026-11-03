Warum führte das US-Militär einen dringenden Luftangriff auf die strategische iranische Insel Qeschm durch
Die US-Luftwaffe hat präzise Luftangriffe auf Ziele auf der Insel Qeschm im Süden Irans durchgeführt, einem strategischen Punkt, der den Persischen Golf und die Straße von Hormus kontrolliert.
Fox News Die Korrespondentin des Fernsehsenders, Jennifer Griffin, berichtete unter Berufung auf hochrangige Quellen in US-Regierungskreisen, dass diese Operation ausschließlich als Verteidigungs- und Vergeltungsmaßnahme durchgeführt wurde.
Grund für den Luftangriff: Heftige Konfrontation über der Straße von Hormus
Den vorliegenden Informationen zufolge entwickelte sich die Chronologie der Ereignisse wie folgt:
Angriff auf ein US-Flugzeug: Am Montag, dem 2. November, wurde ein US-Militärflugzeug, das über der Straße von Hormus flog, vom iranischen Territorium aus mit Boden-Luft-Raketensystemen beschossen.
Sofortige Vergeltung: Ein amerikanisches Kampfflugzeug nahm umgehend die Feuerstellungen ins Visier und zerstörte die iranischen Flugabwehrsysteme, die die Raketen abgefeuert hatten, mit einem präzisen Schlag vollständig.
Mindestens 5 heftige Explosionen: Bewohner der Insel Qeschm und iranische Staatsmedien bestätigten, dass auf der Insel nacheinander mindestens fünf laute Explosionen zu hören waren.
Warum hat das Pentagon die Operation nicht offiziell angekündigt?
In einer Zeit, in der die Lage in der Region äußerst sensibel ist, hielt Washington es für notwendig, diese Operation nicht öffentlich zu machen:
Eskalation eindämmen: Das US-Verteidigungsministerium und das Zentralkommando (CENTCOM) zogen es vor, den Vorfall nicht absichtlich publik zu machen. Ziel ist es zu verdeutlichen, dass der Schlag nicht den Beginn eines großen Krieges darstellt, sondern eine einmalige schnelle Reaktion auf eine konkrete Bedrohung ist.
Gleichgewicht vor den Wahlen: Kurz vor den wichtigen Wahlen in den USA versucht das Weiße Haus, Befürchtungen über den Beginn eines groß angelegten militärischen Konflikts im Nahen Osten zu vermeiden.
Sicherheit der Straße von Hormus: Da die Straße von Hormus, die Hauptschlagader des weltweiten Öltransports, und jede Konfrontation um die Insel Qeschm Auswirkungen auf die internationalen Märkte und den Tankerverkehr haben könnten, wird die Situation von den Verantwortlichen genau beobachtet.
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