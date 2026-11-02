Krise in der Straße von Hormus: Weltmarkt steht vor akutem Dieselmangel

Der globale Energiemarkt sieht sich mit einem beispiellosen Mangel an Dieselkraftstoff konfrontiert. Diese besorgniserregende Erklärung gab der Leiter der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Sultan bin Ahmed Al Jaber, auf der internationalen ADIPEC 2026 Messe und Konferenz in Doha ab.

Der hochrangige Beamte betonte, dass die Treibstoffreserven in mehreren Schlüsselregionen des Planeten für die aktuelle Saison auf den niedrigsten Stand seit 35 Jahren gefallen sind. Dies gefährdet die globale Logistik, die Landwirtschaft und das Produktionssystem massiv.

Ursachen der Krise: Warum sind die Reserven so stark geschrumpft?

Der drastische Rückgang des Kraftstoffvolumens ist direkt auf die Verschärfung der militärisch-politischen Konflikte im Nahen Osten zurückzuführen:

Lähmung in der Straße von Hormus: Die kritische Unterbrechung der Ölproduktlieferungen entstand durch den nahezu vollständigen Stillstand des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus, der wichtigsten maritimen Lebensader der Welt;

35-Jahres-Antirekord: Die Schließung sicherer Seewege hat dazu geführt, dass die Dieselreserven in den wichtigsten Verbraucherzentren auf ein Niveau gesunken sind, das seit 1991 nicht mehr verzeichnet wurde;

Schwerer Schlag für den Realsektor: Der Mangel an Dieselkraftstoff führt zu steigenden Preisen im Transportwesen, in der Logistik und in der Schwerindustrie, was wiederum den Boden für eine neue weltweite Inflationswelle bereitet.

Nicht nur Diesel: Auch auf dem Markt für Flüssigerdgas (LNG) herrscht Knappheit

Der ADNOC-Chef erklärte, dass diese Krise komplex sei und gleichzeitig andere Energiequellen betreffe: