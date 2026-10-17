Trump sprach über seine Gewohnheit, sich zu schminken

US-Präsident Donald Trump sagte, dass er ohne Make-up wie eine Leiche aussehen würde. Dies äußerte er am 16. Oktober bei einer Wahlkampfveranstaltung zur Unterstützung republikanischer Kandidaten in Dalton, Georgia.

Während der Kundgebung kritisierte Trump die Ausgaben des demokratischen Senators Jon Ossoff für Make-up. Er behauptete, der Senator gebe große Summen für Visagisten aus und nehme deren Dienste ständig in Anspruch.

„Er steckt all seine Energie da hinein. Er hat einen Visagisten, sie sind immer zusammen. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er gibt sehr viel Geld dafür aus“, sagte Trump.

Der US-Präsident behauptete zudem, dass Ossoff mehr Geld für Make-up ausgegeben habe als jeder andere männliche oder weibliche Senator in der Geschichte des Senats. Diese Behauptung wurde jedoch von unabhängigen Quellen nicht vollständig bestätigt.

Trump sprach auch über seine eigene Gewohnheit, sich zu schminken.

„Ich benutze nur ein ganz klein wenig Make-up und mache das selbst. Denn wenn ich mich nicht ein wenig schminke, sehe ich aus wie eine Leiche. Und so möchte ich nicht aussehen“, sagte der US-Präsident.

Trumps Äußerung löste in sozialen Netzwerken sowie in internationalen Medien Diskussionen aus.