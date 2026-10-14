Saudi-arabischer Kronprinz lehnt gemeinsame Militärschläge mit Israel gegen Huthi ab

Saudi-Arabien Kronprinz Mohammed bin Salman hat die von Israel vorgeschlagene Initiative für gemeinsame militärische Aktionen gegen die Huthi im Jemen offiziell abgelehnt. Laut geheimen Details, die von der einflussreichen israelischen Zeitung Haaretz veröffentlicht wurden, versuchte die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu unter Vermittlung Washingtons, die Zustimmung Saudi-Arabiens für Militäroperationen im Roten Meer zu erhalten, doch Riad lehnte diesen Vorschlag entschieden ab.

Diese Entscheidung der königlichen Führung wird mit dem Ziel begründet, das geopolitische Gleichgewicht in der Region zu wahren und den Einfluss unter den muslimischen Staaten zu sichern.

Netanjahus Versuch über Washington

Laut Haaretz entwickelten sich die Verhandlungen und Versuche wie folgt:

Plan für gemeinsame Operationen: Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu versuchte, die Zustimmung Riads zu erhalten, um die Beteiligung der israelischen Verteidigungskräfte an Operationen gegen die Huthi auf jemenitischem Gebiet sowie im Roten Meer zu sichern;

Vermittlung durch die USA: Tel Aviv versuchte, diesen Vorschlag Saudi-Arabien nicht direkt, sondern über diplomatische Kanäle Washingtons zu übermitteln und als Verbündeter aufzutreten;

Entschiedene Ablehnung: Kronprinz Mohammed bin Salman lehnte jede militärische Koalition oder koordinierte Angriffe mit Israel strikt ab.

Die Hauptgründe des Prinzen: Ansehen in der islamischen Welt und internes Risiko

Mehrere strategische Faktoren führten dazu, dass der saudische Thronfolger diesen Vorschlag ablehnte:

Position in der islamischen Welt: Die Teilnahme des Königreichs an militärischen Aktionen gegen ein muslimisches Land an der Seite Israels könnte dem Ansehen und dem Status Riads als Führungsmacht in der gesamten islamischen Welt irreparablen Schaden zufügen;

Gefahr durch internen öffentlichen Widerstand: In einer Zeit, in der es im Land und in der arabischen Welt starken Widerstand gegen die israelische Politik gibt, wurde das Risiko hoch eingeschätzt, dass ein solcher militärischer Schritt eine heftige negative Reaktion und Proteste in der saudischen Gesellschaft auslösen könnte;

Regionale Stabilität: Saudi-Arabien ist bestrebt, komplexe Friedensverhandlungen mit den Huthi aufrechtzuerhalten und sein Territorium nicht erneut zum Ziel direkter Raketen- und Drohnenangriffe zu machen.

Palästina-Bedingung: Wann ist eine Normalisierung möglich?

Vor dem Hintergrund dieser Ablehnung bekräftigte Riad erneut seine unveränderte offizielle Position zu den Beziehungen mit Israel:

Forderung nach einem unabhängigen palästinensischen Staat: Die Führung Saudi-Arabiens erklärte erneut, dass der einzige Weg zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen und zur vollständigen Normalisierung der Beziehungen mit Israel die offizielle Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt sei;

Kein Abkommen ohne Bedingungen: Es wurde klargestellt, dass ohne eine gerechte Lösung der Palästina-Frage kein Sicherheits- oder Militärbündnis geschlossen werden kann.

Dieser diplomatische Schritt von Mohammed bin Salman Saudi-Arabiens bewies einmal mehr, dass das Land in der Außenpolitik nicht auf den Druck der USA und Israels setzt, sondern auf seine eigenen nationalen Interessen und die Solidarität der arabisch-muslimischen Welt.