„KI ist das neue Gold der USA“: Trump kündigt Ära der „Superintelligenz“ vor dem Hintergrund einer Krise an

US-Präsident Donald Trump hat seine hundertprozentige Unterstützung für die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) erklärt und offiziell für die nächste Stufe des technologischen Wettlaufs „Superintelligenz“ (superintelligence) als Begriff vorgeschlagen.

In einer Erklärung auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social betonte der amerikanische Staatschef, dass das Weiße Haus bereit sei, vollumfänglich mit den Verwaltungen aller Bundesstaaten zusammenzuarbeiten, die an der Einführung von Innovationen interessiert sind.

„Das ist echtes Gold“: Trumps scharfe Erklärung

Donald Trump schätzte die wirtschaftliche Macht, die neue Technologien dem Land bringen, hoch ein und äußerte sich scharf gegenüber Skeptikern und Regulierungsbefürwortern:

Quelle nationalen Reichtums: Der Präsident bezeichnete fortschrittliche KI-Entwicklungen als das wahre „neue Gold“ der USA;

Kritik an Regulierern: Das Staatsoberhaupt betonte, dass nur eine „völlig törichte Führung“ auf den enormen Reichtum verzichten würde, den dieser Sektor dem Staat und den Bürgern bringen kann;

Umfassende Zusammenarbeit mit den Bundesstaaten: Die Bundesregierung öffnet alle Türen, um die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz in allen Regionen zu beschleunigen.

Die Krise an derWall Street und der Versuch, die KI-Revolution zu retten

Die so aktive und entschlossene Haltung des Weißen Hauses kommt nicht von ungefähr. Sein Auftritt fiel zeitlich mit einem massiven finanziellen Einbruch an den Börsen der Wall Street zusammen: