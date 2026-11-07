Italienischer Postbote sammelt 2,7 Tonnen Ein-Cent-Münzen und wird zur lokalen Legende

·71·Welt
Italienischer Postbote sammelt 2,7 Tonnen Ein-Cent-Münzen und wird zur lokalen Legende

Bruno Salvi. Foto: Bild

Der in Italien lebende Postbote Bruno Salvi hat einen Großteil seines Lebens einem einfachen, aber erstaunlichen Ziel gewidmet: Er hat Bargeld in Form von 2,7 Tonnen (2710 kg) schweren Ein-Cent-Kupfermünzen gesammelt.

Lokalen Medienberichten zufolge führte seine langjährige Leidenschaft nicht nur zu riesigen Zahlen, sondern gefährdete sogar die Statik seiner Wohnung.

Von der Lira zum Cent: Die Geschichte von 1,176 Millionen Münzen

Bruno Salvi interessierte sich schon als Kind für Kleingeld, doch sein eigentlicher „Sammelwahn“ begann mit der Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung:

  • „Ich wollte einfach meine Grenzen austesten“: „Nachdem die italienische Landeswährung Lira abgeschafft wurde, fing ich an, 1-Cent-Münzen zu sammeln. Ich hatte nie die Absicht, seltene oder antike numismatische Stücke zu finden. Ich wollte einfach sehen, wie weit ich damit kommen kann“, sagt Bruno.

  • Gesammelte Summe: Dank jahrelanger Geduld besitzt er nun insgesamt 1 Million 176 Tausend 1-Cent-Münzen. Dieser Betrag beläuft sich insgesamt auf 11.760 Euro.Der Boden gab nach: Ein Schatz in 28 riesigen Glasbehältern

Mit der Zeit wuchs der Haufen aus Kupfermünzen so stark an, dass er zu einem ernsthaften Sicherheitsproblem im Haus wurde:

30-Liter-Glasbehälter:

  • Die gesammelten Münzen wurden in insgesamt 28 große Glasbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils 30 Litern gefüllt. Risse im Beton:

  • Da das Gesamtgewicht der Münzen 2,7 Tonnen überstieg, konnte der Betonboden der Wohnung diese schwere Last nicht tragen und bekam Risse. Umzug ins Erdgeschoss:

  • Aus Sorge vor einem Einsturz des Hauses musste der Postbote alle schweren Behälter in das stabilere Erdgeschoss des Gebäudes verlagern. Ziel: 1,5 Millionen Münzen

Trotz der Risse im Betonboden und der Gewichtsprobleme will Bruno seine Leidenschaft nicht aufgeben. Er hat sich zum Ziel gesetzt, seine Sammlung weiter auszubauen:

„Mein aktuelles Hauptziel ist es, die Anzahl der Münzen auf

1,5 Millionen Stück zu erhöhen. Wenn diese 1-Cent-Münzen weiterhin im Umlauf bleiben, werde ich vielleicht sogar noch mehr sammeln“, betonte der italienische Postbote. yetkazish. Agar ushbu 1 sentlik mayda pullar muomalada qolishda davom etsa, ehtimol, bundan ham ko‘proq yig‘arman», — deya ta’kidladi italiyalik pochtachi.

Bruno SalviNumismatikItalienMünzsammlungKurioses
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

1-Dollar-Münze mit Donald Trump in den USA in Umlauf gebracht1-Dollar-Münze mit Donald Trump in den USA in Umlauf gebracht5 September 12:06Erdoğan schenkt weinendem Kind in New York eine seltene Goldmünze (Video)Erdoğan schenkt weinendem Kind in New York eine seltene Goldmünze (Video)22 September 09:25Jahrhundertfund in Deutschland: 934 Silbermünzen aus der Ära Hadrians entdecktJahrhundertfund in Deutschland: 934 Silbermünzen aus der Ära Hadrians entdeckt25 September 10:30USA geben ihre erste nicht runde Goldmünze heraus (Foto)USA geben ihre erste nicht runde Goldmünze heraus (Foto)7 Juli 23:43Einzigartiger natürlicher blauer Diamant in Jakutien entdeckt — was macht ihn so besonders und wertvoll?Einzigartiger natürlicher blauer Diamant in Jakutien entdeckt — was macht ihn so besonders und wertvoll?Heute 14:20„Es entsteht eine Lücke in unserer Verteidigung“: Deutschland stoppt Patriot-Lieferungen an Kiew„Es entsteht eine Lücke in unserer Verteidigung“: Deutschland stoppt Patriot-Lieferungen an KiewHeute 14:14
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt