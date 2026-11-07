Italienischer Postbote sammelt 2,7 Tonnen Ein-Cent-Münzen und wird zur lokalen Legende

Bruno Salvi. Foto: Bild

Der in Italien lebende Postbote Bruno Salvi hat einen Großteil seines Lebens einem einfachen, aber erstaunlichen Ziel gewidmet: Er hat Bargeld in Form von 2,7 Tonnen (2710 kg) schweren Ein-Cent-Kupfermünzen gesammelt.

Lokalen Medienberichten zufolge führte seine langjährige Leidenschaft nicht nur zu riesigen Zahlen, sondern gefährdete sogar die Statik seiner Wohnung.

Von der Lira zum Cent: Die Geschichte von 1,176 Millionen Münzen

Bruno Salvi interessierte sich schon als Kind für Kleingeld, doch sein eigentlicher „Sammelwahn“ begann mit der Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung:

„Ich wollte einfach meine Grenzen austesten“: „Nachdem die italienische Landeswährung Lira abgeschafft wurde, fing ich an, 1-Cent-Münzen zu sammeln. Ich hatte nie die Absicht, seltene oder antike numismatische Stücke zu finden. Ich wollte einfach sehen, wie weit ich damit kommen kann“, sagt Bruno.

Gesammelte Summe: Dank jahrelanger Geduld besitzt er nun insgesamt 1 Million 176 Tausend 1-Cent-Münzen. Dieser Betrag beläuft sich insgesamt auf 11.760 Euro.Der Boden gab nach: Ein Schatz in 28 riesigen Glasbehältern

Mit der Zeit wuchs der Haufen aus Kupfermünzen so stark an, dass er zu einem ernsthaften Sicherheitsproblem im Haus wurde:

30-Liter-Glasbehälter:

Die gesammelten Münzen wurden in insgesamt 28 große Glasbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils 30 Litern gefüllt. Risse im Beton:

Da das Gesamtgewicht der Münzen 2,7 Tonnen überstieg, konnte der Betonboden der Wohnung diese schwere Last nicht tragen und bekam Risse. Umzug ins Erdgeschoss:

Aus Sorge vor einem Einsturz des Hauses musste der Postbote alle schweren Behälter in das stabilere Erdgeschoss des Gebäudes verlagern. Ziel: 1,5 Millionen Münzen

Trotz der Risse im Betonboden und der Gewichtsprobleme will Bruno seine Leidenschaft nicht aufgeben. Er hat sich zum Ziel gesetzt, seine Sammlung weiter auszubauen:

„Mein aktuelles Hauptziel ist es, die Anzahl der Münzen auf

1,5 Millionen Stück zu erhöhen. Wenn diese 1-Cent-Münzen weiterhin im Umlauf bleiben, werde ich vielleicht sogar noch mehr sammeln“, betonte der italienische Postbote. yetkazish. Agar ushbu 1 sentlik mayda pullar muomalada qolishda davom etsa, ehtimol, bundan ham ko‘proq yig‘arman», — deya ta’kidladi italiyalik pochtachi.