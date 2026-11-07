In japanischer Show erzeugen Teilnehmer mit ihren Körpern unglaubliche Illusionen (Video)

In der berühmten japanischen Sendung „Masquerade“ (Kasou Taishou) verblüffen die Teilnehmer das Publikum mit ihrer Kreativität und ihrem Geschick. Sie nutzen einfache Gegenstände, selbstgemachte Kostüme und Körperbewegungen, um auf der Bühne außergewöhnliche Illusionen zu präsentieren.

In der seit 1979 ausgestrahlten Sendung werden einfache Ideen durch Teamarbeit, präzise koordinierte Bewegungen und Fantasie in komplexe Bühnendarbietungen verwandelt.

Bei den Auftritten der Teilnehmer wird der menschliche Körper zum Werkzeug, um verschiedene Formen und Bilder zu erschaffen. Das Ergebnis sind unerwartete Szenen und faszinierende visuelle Effekte für die Zuschauer.

Die Auftritte im Video stammen aus der Sendung „Masquerade“ des Fernsehsenders Nippon TV.