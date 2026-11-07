Warum hat der Iran einen geheimen Brief an Russland geschickt? Neuer US-Plan gegen den Iran enthüllt

·142·Welt
Warum hat der Iran einen geheimen Brief an Russland geschickt? Neuer US-Plan gegen den Iran enthüllt

Die Islamische Republik Iran hat mit der Russischen Föderation geheime Verhandlungen über den dringenden Kauf modernster S-400 „Triumf“ Flugabwehrraketensysteme aufgenommen.

Wie die angesehene britische Zeitung The Telegraph unter Berufung auf Quellen bei westlichen Geheimdiensten berichtet, versucht Teheran, sein Luftverteidigungssystem nach den jüngsten massiven Luftangriffen Israels und der USA kurzfristig zu modernisieren und wiederherzustellen.

Geheimbrief an Putin

Berichten zufolge wird dieses Abkommen auf persönlicher Ebene zwischen den Staats- und Regierungschefs beider Länder erörtert:

  • Appell des Obersten Führers: Die offizielle Anfrage zur Lieferung von S-400-Komplexen wurde in Form eines geheimen Briefes des obersten iranischen Führers, Ayatollah Mojtaba Khamenei, persönlich an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gesandt;

  • Geheimer Besuch im Kreml: Das Dokument wurde während eines persönlichen Besuchs des Sekretärs des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, Mohsen Rezaee, im Kreml nach Moskau überbracht;

  • Schutz von Nuklearanlagen: Teheran beabsichtigt, mit diesem weitreichenden Verteidigungsschild strategische Punkte des Landes zu schützen, insbesondere die Anlagen seines nationalen Atomprogramms.

Warum reichte S-300 nicht aus und was bietet der Iran im Gegenzug an?

Westliche Militäranalysten stellen fest, dass es im iranischen Luftraum ernsthafte Probleme gibt:

  • Veraltete Verteidigung: Die zuvor gekauften S-300-Systeme wurden bei den letzten Angriffen schwer beschädigt oder konnten gegenüber Kampfflugzeugen der fünften Generation (F-35) nicht die erwartete Wirkung erzielen;

  • Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit: Im Gegenzug für den Erhalt der S-400-Systeme aus Russland bietet die iranische Seite Moskau eine deutliche Intensivierung der militärisch-technischen Zusammenarbeit an;

  • Geopolitische Besorgnis: Die Stationierung dieser Systeme im Nahen Osten hat in Washington und Tel Aviv große Besorgnis ausgelöst, da sie das Kräfteverhältnis in der Region grundlegend verändern könnte.

Das Weiße Haus diskutiert neuen Schlag: Datum des „Neumonds“

Vor dem Hintergrund der Eskalation bereiten sich die USA und ihre Verbündeten auf neue Maßnahmen vor:

  • Militäroperationen könnten wieder aufgenommen werden: Im Weißen Haus wird die Möglichkeit einer Wiederaufnahme groß angelegter Militäroperationen gegen den Iran aktiv diskutiert;

  • Gefahr am 9. November: Als mögliches Datum für einen Schlag wird Montag, der 9. November, genannt – der Zeitpunkt, an dem der Neumond am Himmel erscheint und die Nacht dunkel ist. Eine solche Umgebung gilt als strategisch günstig, um die Wirksamkeit nächtlicher Luftangriffe zu erhöhen.

S-400IranRusslandMojtaba KhameneiGeopolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Wir entscheiden, wann der Krieg endet“: Scharfe Warnung des iranischen Oberhaupts an Feinde„Wir entscheiden, wann der Krieg endet“: Scharfe Warnung des iranischen Oberhaupts an Feinde1 November 14:34Russland behauptet, an einem Tag zehn MiG-29 mit S-400 abgeschossen zu habenRussland behauptet, an einem Tag zehn MiG-29 mit S-400 abgeschossen zu haben5 August 08:44Khamenei genehmigt Begnadigung für über 2.000 HäftlingeKhamenei genehmigt Begnadigung für über 2.000 Häftlinge6 Juni 00:01Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung abIranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab4 Juni 17:58Golovins Doppelpack: Russland besiegt Iran souveränGolovins Doppelpack: Russland besiegt Iran souverän30 September 07:46Usbekische Delegation gewinnt neue Medaillen bei der U-20-Weltmeisterschaft im RingenUsbekische Delegation gewinnt neue Medaillen bei der U-20-Weltmeisterschaft im Ringen20 August 22:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt